Gobierno pide reforzar medidas de bioseguridad y acudir a la vacunación ante registro de la cifra más alta de Covid-19

En la víspera Bolivia registró 3.005 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta desde la llegada de la pandemia el pasado 2020. Ante esta alerta, la viceministra de salud María Reneé Castro sostuvo que es el momento para poner el esfuerzo en el uso de las medidas de bioseguridad y la vacunación contra el virus.

“Decirle a la población que ponga más esfuerzo en las medidas de bioseguridad, no debemos levantar la guardia. Usemos la máscara, distanciamiento social, lavado frecuente de manos”, adelantó.

Sobre la vacunación, Castro indicó que de las vacunas recibidas se han utilizado el 60.2%, es decir que 1.058.435 personas han recibido al menos la primera dosis. “Tenemos todavía un saldo de 700.780 (dosis), 700.780 oportunidades de salvar sus vidas, acudan a los puntos de vacunación”, declaró Castro.

La viceministra aseveró que la información científica y de expertos recomiendan no ir a una cuarentena rígida por las características de las variantes del coronavirus. “Hay que seguir con el control en aforos, en espacios cerrados”, señaló Castro.

Mientras que sobre la desinformación de las vacunas aclaró que “si le llaman, si le escriben por WhatsApp, si le mandan un Power Point o cualquier tipo de mensaje que le digan que no se vacune, no haga caso. Usted vaya, acuda responsablemente a un punto de vacunación. Una persona que se vacune nos protege a los que aún no tenemos la oportunidad de recibir la dosis”, sentenció María Reneé Castro.