Gremiales de Bermejo denuncian abusos de la naval en decomiso de productos argentinos

Fuente: Radio Fides

Las federaciones de gremiales del municipio tarijeño de Bermejo salieron la mañana de este martes a reclamar por el decomiso de productos argentinos a orillas del río o dentro de la ciudad.

La dirigente Amelia Rivera pidió que se cumpla el acuerdo de fronteras que permite la internación de productos para consumo o en mínima cuantía.

“En estos momentos la gente está trabajando con esto, lo poco que se traen les están quitando”, manifestó.

“Nosotros estamos de acuerdo que se quite en el puente, pero no se puede afectar a la gente de Bermejo, le pedimos al comandante que no se haga esos decomisos”, agregó.

Según el reporte de Fides Bermejo, el dirigente Freddy Rueda denunció que en los puntos de control sobre la ruta a Tarija, se decomisa a personas que llevan en pocas cantidades, pero rara vez se interviene a grandes contrabandistas.

“Los compañeros nos informan que no están haciendo las actas de decomiso, que solo están anotando en un cuaderno y eso no puede ser así”, manifestó.

Las instituciones de Aduana Nacional y SENASAG evitan dar informes a los medios de comunicación local y justifican que no tienen autorización para brindar mayores datos.