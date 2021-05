Gremio de futbolistas abogará para que respeten derechos de sus afiliados ante la suspensión del campeonato

Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) alertó a sus afiliados que la paralización del campeonato de la División Profesional y la determinación de algunos clubes de licenciar a sus planteles por dos semanas podría ser utilizado como excusa por estos últimos para no pagar salarios y no cumplir con los contratos firmados.

En un comunicado público que se difundió este viernes, Fabol anunció que urge una coordinación inmediata con los capitanes de los 16 clubes a fin de alertarlos de una posible medida que pueda darse de parte de la dirigencia y que puede afectarles económicamente.

“El torneo recién retornará en julio y con seguridad que algunos dirigentes desaparecerán un tiempo para escapar de sus obligaciones y reaparecerán para decirles que durante este receso no generaron ingresos, que sus clubes están sin liquidez y que deben negociar descuentos en sus sueldos o trasladar el pago de los sueldos de mayo y junio hasta fin de año. Esa situación no la podemos permitir, el contrato único consensuado entre la FBF y FABOL establece el pago de un monto anual total de sus sueldos divididos en cuotas que deben pagarse de manera consecutiva, no establece el pago por días trabajados”, dice una de las partes del comunicado.

Con apoyo de Fifpro

Fabol también informó sobre el apoyo que viene teniendo de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (Fifpro), que sobre el tema en cuestión escribió lo siguiente en sus redes sociales: “Basta de tanto atropello contra los futbolistas bolivianos”. Asimismo, el ente matriz de los futbolistas ilustra su posición adjuntando el comunicado que hizo conocer Fabol este viernes.