Guabirá: Mina no será tomado en cuenta por tercer partido consecutivo

Fuente: paginasiete.bo

Zona Norte / Montero

Por tercer partido consecutivo Guabirá no contará con el atacante ecuatoriano Kevin Mina, que no pudo recuperarse del desgarró a nivel del recto anterior del cuádriceps derecho y quedó descartado para recibir a Montevideo City Torque, mañana (20:30) en la Caldera, por la quinta fecha, del Grupo B de la Copa Sudamericana 2021.

El delantero tampoco jugó el pasado jueves ante Bahía, de Brasil, y también se perdió el encuentro frente a Nacional Potosí, por el torneo único de la División Profesional.

A Mina le sobran las ganas de jugar, es más, ayer, tras la charla técnica y la posterior explicación del preparador físico Américo Castro del trabajo que se iba a realizar, el atacante se mantuvo en el grupo; el kinesiólogo Alejandro Roca tuvo que sacarlo de allí para tenerlo a su mando con una labor liviana.

“El desgarro de Mina no ha cicatrizado por lo que está descartado para el jueves”, fue el informe contundente que dio el médico del plantel Raúl Yance.

El galeno añadió que a Kevin Recién hoy se le realizará una ecografía muscular para precisar la evolución de la lesión.

Así Mina hubiese recibido el lunes el alta médica para el entrenador Víctor Hugo ‘Copito’ Andrada hubiese sido difícil que se lo tome en cuenta porque no está en condiciones físicas y sería exponerlo a una nueva lesión.

“Mina no está recuperado, no ha estado entrenando, no va a estar para este partido (City Torque) y no creo que ni llegue para el que viene (Independiente de Argentina)”, afirmó Andrada.

Otra baja confirmada

La segunda baja confirmada en el plantel azucarero para el compromiso de mañana, por la Sudamericana, es la del volante mixto argentino Federico Domínguez.

Según el médico Yance Domínguez no logró superar la fascitis plantar, a nivel del talón de Aquiles derecho, por lo que tampoco jugará ante City Torque.

Aunque según el galeno azucarero Domínguez demostró una importante evolución en la lesión y tiene altas posibilidades de ser tomado en cuenta para la última fecha de la fase de grupos de la Copa.

Con ello se confirma que el cruceño Diego Hoyos continuará en la zona de contención con el montereño Juan Salvador Mercado.

Galaín se integró

Tras dejar en el olvido el hematoma a nivel de la articulación del tobillo derecho y superar una contractura muscular, además de nivelarse en lo físico, ayer el zaguero central uruguayo Martín Galaín se integró al primer plantel.

El DT ‘Copito’ Andrada confirmó que el defensor charrúa volverá al equipo titular en lugar del lesionado Jefferson Ibáñez.

“Ya estoy bien, no siento molestia alguna y me pongo a la orden del profe para el partido del jueves”, aseguró Galaín.