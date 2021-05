Guillermo Moreno: “Alberto Fernández tiene que copiar a Kirchner, no a Alfonsín porque va a terminar como Alfonsín”

“El Presidente tiene en su cabeza el gobierno de los radicales y va a terminar como los radicales”, lanzó Moreno en diálogo con radio Metro 95.1, dando a entender que si Fernández no cambia sus políticas podría enfrentar los mismo problemas que la gestión del alfonsinismo que dejó el poder anticipadamente en 1989. “Vos tenés que tener la casa ordenada”.

En ese sentido, el ex secretario K sostuvo que e Presidente “tiene que hacer lo que hizo Kirchner, tener superávit, gastar menos que lo que recaudas en términos fiscales y venderle al mundo más de lo que le compras. Cerrar las exportaciones no sirve ni para con cebita… necesitas dolares y cerrás las exportaciones”, cuestionó.

“El Presidente tiene que hacer lo que hacía Kirchner, no copiar a Alfonsín. Tiene que emprolijar la economía. Mientras el Presidente ponga cara de nada y no haga nada, esto va a seguir así«, insistió.

Acerca del papel de la actual Secretaria de Comercio de la Nación, Moreno dijo: «¿Qué podría hacer Paula Español con este presidente? Con este presidente no puede hacer nada». Sostuvo además que cuando el asumió en su cargo, designado por Néstor Kirchner, regía un cierre de exportaciones de carne. “Llegué y a las 3 semanas se abrieron las exportaciones. Una vez que tenés ordenada la cosa, tenés ordenada la cosa”.

“Vos te pensás que es lo mismo gastar que no gastar, a ver quién suena mejor a tu oído, el que viene y te dice ‘gaste lo que quiera, no hay ningún problema, total el déficit es una mentira de los ajustadores’ o el que te dice ‘mire Presidente, se le está yendo la mano, no podemos seguir gastando así porque se va todo al diablo’. Vos si sos Presidente cuál te gustaría escuchar: ¿a Kicillof o Moreno?», se preguntó

«Es fácil que venga un pibe que diga no se preocupe, Kicillof, Marco del Pont, son todos de la misma escuela”, sostuvo responsabilizando al actual gobernador bonaerense y a la titular de la AFIP de los devenires económicos actuales.

Moreno dijo que el problema es que “Alberto Fernández no tiene peronistas en economía” y hasta puso en duda la capacidad del Presidente de comprender la cuestión. “Hay que ver si entiende, no es de rápidas entendederas, no es un muchacho que le explicas y entiende. ¿A vos te parece que Alberto Fernández es un científico? No se mira al espejo. Es un profesor universitario de materias introductorias, cuando va un muchacho y le explica no siempre entiende”.

“Kicillof los últimos dos años (del gobierno K), hizo un desastre, después siguió Macri, la misma cantinela, que terminó endeudándose porque siempre vivió de la plata ajena, y ahora viene este que se le ocurrió darle a la maquinita, y así estamos. Si no hace lo que hizo Kirchner va a terminar como Alfonsín”, concluyó el polémico exfuncionario.

Cierre de exportaciones y paro

El lunes, el gobierno decidió cerrar la exportación de carne por 30 días a raíz de la constante suba de precios del sector. En ese lapso, se instrumentará un conjunto de medidas de emergencia tendientes a ordenar el funcionamiento del sector, restringir prácticas especulativas, mejorar la trazabilidad de las exportaciones y evitar la evasión fiscal en el comercio exterior, detalló la Casa Rosada en un comunicado.

«Tuve que explicarles a los exportadores que el tema de la carne se desmadró, claramente«, afirmó Alberto Fernández al defender su decisión. En declaraciones a Radio 10, aseguró que tienen que «poner orden en quienes exportan» y habló de prohibir que en el Mercado de Liniers se venda carne para la exportación.

A raíz de eso, las principales agrupaciones del campo no solo rechazaron la medida, sino también anunciaron un paro de 9 días.

La medida fue tomada por las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, colectivo que nació en 2008 al fuego de la pelea con el Gobierno de Cristina Kirchner por la resolución 125 que subía las retenciones. La ratificaron Jorge Chemes (Cra), Carlos Iannizzotto (Coninagro), Daniel Pelegrina (Sociedad Rural) y Carlos Achetoni (Federación Agraria).

«El cierre de exportaciones de carne por 30 días es un error y un paso atrás en todo sentido. Causará un daño irreparable a un sector productivo que ha demostrado que genera empleo y actividad en todo el territorio nacional», dijo Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural.