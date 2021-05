Guillermo Saucedo se despide del SDD con un emotivo mensaje al deporte cruceño

Fuente: Guillermo-Saucedo-Vaca

El director del Servicio Departamental de Deportes (SDD), de la Gobernación de Santa Cruz, Guillermo Saucedo, en un mensaje a los medios de comunicación, mediante su red social de Facebook, envió un mensaje de despedida, resaltando su trabajo incansable y satisfactorio por el deporte cruceño durante 13 años de su gestión como cabeza del SDD.

Agradecimiento y despedida

A partir de hoy cierro un fructífero, satisfactorio e inolvidable ciclo de trece años como servidor público en la Gobernación de Santa Cruz, de la mano de un gran líder, Rubén Costas Aguilera, a quien va mi primer y más profundo agradecimiento por la confianza que me dispensó, la amistad con la que me honró y la oportunidad que me brindó de ser parte de su extraordinario equipo, que bajo su dirección, visión y mística escribió un renglón trascendental en la rica historia cruceña, con la conquista e implantación de las autonomías y la revolución del Patujú que marcaron un antes y un después en la política y la gestión pública, para el progreso y desarrollo de nuestro pueblo!

Santa Cruz cambió, ya no es la misma, es y siempre será imparable!

A todos y cada uno de mis colegas y amigos, Asambleístas Departamentales, Secretarios, Directores, Profesionales, Técnicos y Auxiliares, mi eterna gratitud y compromiso, por haberme apoyado y acompañado incondicionalmente en mi gestión en las Secretarías de Justicia, Seguridad Ciudadana y el Servicio del Deporte, aportando a mi realización profesional y personal!

Mención especial por el decidido y singular apoyo al deporte. Rubén fue el primer y único político que se atrevió y le dio su importancia y lugar, convirtiéndolo en una verdadera política de estado que posibilitó la mayor inversión de la historia del deporte cruceño, dejando un legado inigualable en desarrollo humano, infraestructura, equipamiento y servicios que mejoró la calidad de vida de nuestra sociedad, cruceña y nacional, nos puso en el mapa del mundo y transformó lo que se consideraba una utopía en una realidad!

El camino está trazado. Es tarea de todos seguirlo, sostenerlo y mejorarlo, con amor, pasión y desprendimiento.

Santa Cruz, el Silicon Valley en deporte!

A mis maestros y guías. Sus enseñanzas dieron sus frutos!

Mi única virtud ha sido estar atento y contento de escuchar vuestros cuentos…

A mis amigos periodistas. Con buena crítica e información aportaron a construir!

A mis pares, los deportistas, seres extraordinarios que con su dedicación, valores, principios, espíritu de lucha y cultura de logros hacen la diferencia, son motivación y ejemplo a seguir para todos!

A mis padres (+), a mi familia y amigos, por su incondicional amor, apoyo y aguante, tolerancia y respeto!

Finalmente y la más importante, mi infinita gratitud a Dios, que lo hizo posible!

Les dejo una de las enseñanzas de mi maestro, mentor y guía Zenen Valenzuela Kleiber:

De atreverse se hace surco. Todo se lo debemos a los que se han atrevido.

Nos envejece más la cobardía de no atrevernos, que el tiempo!

Los años arrugan la piel, pero el miedo arruga el alma

¡Y ahí es fuego!

El que no está dispuesto a perderlo todo… no está preparado para ganar nada!!

Dios nos siga bendiciendo!!