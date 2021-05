Hijo de exfuncionario de Murillo dice que detención de su padre es un «malentendido»

El hijo del abogado Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, exjefe de gabinete del exministro Arturo Murillo, dijo hoy que la detención de su padre en Estados Unidos es un «malentendido».

«Confío en que la justicia en otros países existe, y que este malentendido con tintes politicos se aclarará pronto», escribió Rodrigo Méndez en su cuenta de Instagram.

Méndez Mendizábal fue arrestado el viernes en Estados Unidos, en el marco de una investigación iniciada por el pago de sobornos en la compra, en 2019, de equipamiento antidisturbios para Bolivia mediante la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS).

«Gracias a tantos amigos y gente querida por las palabras de apoyo en este momento. Significa todo cuando no te queda nada. Es la sensación más horrible del mundo la impotencia de no poder ayudar a quienes amas, separado por la distancia que el exilio nos obligó a tener con mi padre a quien no veo hace mas de 10 meses», agregó el hijo del exfuncionario de Gobierno.

La investigación realizada por el FBI de Estados Unidos involucra a otras cuatro personas y halló que se pagó más de 2 millones de dólares a la empresa intermediaria.

Después de conocerse este caso, el oficialismo y la oposición en Bolivia han pedido la extradición del exministro Arturo Murillo, quien se encontraría en Estados Unidos.