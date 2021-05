Hospitales están desbordados por Covid y CNS acumula 19 cadáveres en Cochabamba

Fuente: lostiempos.com

Los principales hospitales están colapsados ante el ascenso de casos de Covid-19. No hay espacio para internaciones y los médicos piden más recursos humanos.

Las cifras de fallecidos por coronavirus incrementan cada vez más y los hospitales ven la forma de conservar los cuerpos ante la saturación de cementerios y crematorios.

El Hospital del Sur habilitó un contenedor frigorífico para sus fallecidos, pero en la Caja Nacional de Salud (CNS) hay 19 cadáveres en descomposición en dos ambientes muy precarios e insalubres, sobre el suelo, forrados con plásticos y cinta adhesiva.

El diputado Héctor Arce denunció este hecho y pidió a la administración comprar un frigorífico o ventiladores.

Señaló que la CNS cuenta con Bs 6.400 millones y cuestionó la administración de estos recursos.

“¿Por qué no se gestionó el servicio de refrigeración para que los cuerpos se preserven? Ya en días pasados nos dijeron que están pensando adquirir. Es una negligencia de la administración, esto no puede seguir así”, lamentó.

Los Tiempos quiso acceder la versión de la administradora de la CNS, Jenny Magne, pero no tuvo éxito. Intentó por su departamento de comunicación y le señalaron que hoy Magne brindará conferencia de prensa para aclarar esta situación.

Sin embargo, ayer dijo a Red Uno que todas las evaluaciones se deben realizar con instrumentos técnicos para poder emitir un criterio válido, pero “respetamos la opinión de todos”, agregó.

El diputado denunció la muerte de ocho pacientes en la CNS por falta de terapia intensiva. Magne dijo que se intentó comprar servicios, pero no se pudo porque varios hospitales están en esa situación.

Caja Petrolera

Este hospital cuenta con 80 camas para internaciones, 29 son para las unidades de terapia intermedia e intensiva. Las mismas ya están ocupadas. Casi todos requieren oxígeno para sobrevivir.

El jefe médico, Rodrigo Omonte, señaló que se aplica el “cama caliente”, una vez que un paciente es dado de alta otro ocupa su lugar.

Omonte indicó que los médicos de la Caja Petrolera hacen frente a cuatro situaciones: la enfermedad en sí (coronavirus), la falta de recursos, la vacunación contra la Covid-19 y la vacunación contra la influenza.

“Si bien contamos con alrededor de 200 médicos en diferentes especialidades; no obstante, todos, de alguna u otra manera, coadyuvamos en la lucha contra la enfermedad”, afirmó Omonte.

Por la emergencia, se instaló una carpa para atender a pacientes con Covid-19.

Colapso

El hospital del Norte cuenta con 12 camas de la unidad de terapia intensiva y las siete de intermedia, pero siempre están saturadas porque constantemente hay movimiento de pacientes.

La situación del hospital del Sur no es diferente. En este nosocomio hay 20 pacientes internados con coronavirus, dos están en terapia intensiva, dos en intermedia y ya no admiten a más, porque no cuenta con más personal.

La CNS de salud tiene 10 camas para terapia intensiva, que hace semanas atrás ya fueron ocupadas.

Cifras

El departamento reportó casi un millar de casos Covid-19 el martes y miércoles. Además, de 28 decesos en un día, la segunda cifra más alta en toda la pandemia.

Escasez de oxígeno en los hospitales

La carencia de oxígeno es de nunca acabar. Los hospitales realizan gestiones para poder abastecerse de este recurso para los pacientes con Covid-19 internados. El hospital del Norte todavía cuenta hasta hoy este suministro. Este nosocomio usa casi dos toneladas al día.

El hospital del Sur cuenta con una pequeña planta, pero no es suficiente porque requiere al menos 400 litros de oxígeno por minuto, pero su planta sólo produce 350.

La CNS cuenta con 252 botellones para sus pacientes. La administradora Jenny Magne señaló que estas últimas semanas se cuatriplicó la demanda de este recurso y aseguró que pueden abastecerse hasta agosto.

Lo que vemos en la Caja Nacional de Salud es una negligencia administrativa. Tiene tantos recursos y no puede contratar un frigorífico para conservar el cuerpo como corresponde y no que estén ahí como animales.

Héctor Arce

Diputado (MAS)

En este momento, la ampliación del recurso humano es importante para dar una respuesta óptima a la población. Esta tercera ola de Covid demanda mucho estudio y recurso humano.

Cinthia Rojas

Directora del H. del Norte

Necesitamos que hagan algo nuestras autoridades. La situación se pone cada vez más crítica, que se complica para el sector salud. Todos nuestros médicos están apoyando como pueden en la lucha.

Rodrigo Omonte

Jefe médico de la Caja Petrolera de Salud

Si quiero ampliar las camas necesito más personal. Tenemos a una parte en el hospital del Norte y con lo que tenemos acá estamos haciendo lo que podemos. Vamos a insistir en más recurso humano para este hospital.

Grover León

Director del Hospital del Sur