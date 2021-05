Humberto Zurita y la sombra del supuesto romance con Kika Edgar: el actor negó furioso los rumores

Los actores grabarán la nueva temporada de La Reina del Sur

Humberto Zurita interpreta a «Epifanio Vargas» en «La Reina del Sur» (Foto: Cortesía)





La cercanía entre Humberto Zurita y Kika Edgar es evidente y ahora que volverán a compartir créditos en La Reina del Sur han resurgido las versiones que los relacionan sentimentalmente, a pesar de que por años han destacado que solo son muy buenos amigos.

La revista TV Notas captó hace unas semanas a la pareja en un restaurante ubicado en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, y provocó la reacción del histrión de 66 años quien los llamó “perros huele traseros” en el lugar y en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda dejó claro que “fue una experiencia de mal gusto” fabricada para crear una historia falsa.

“Fui a decirle al tipo ‘qué quieres, quieres que me quite la máscara’… pero él no entendió… le ofrecí hacerme una entrevista… yo creo que hace mejor foco que como habla”, dijo en la conversación con la periodista de Televisa.

“De qué me pueden acusar. Qué les importa si salí con una amiga o un amigo…”, aseguró el actor de 100 días para enamorarnos o La querida del centauro.

A pesar de la enérgica respuesta de Zurita, la publicación mexicana consultó a una fuente cercana a la producción de La Reina del Sur y reveló cómo es la convivencia.

“Entre ellos hay una gran química y se entienden de maravilla. Aunque Humberto le lleva más de 20 años, él es todo un caballero, además es divertido; y a eso agrégale que es superculto, eso tiene vuelta loca a Kika”, comentó la persona allegada.

“Ellos lo seguirán negando, como Humberto dijo por ahí: ‘Hay secretos que te llevas a la tumba’. Después de que se dijo que tuvieron un romance cuando grabaron la segunda temporada de La Reina del Sur en Colombia, se han seguido frecuentando, aunque con la pandemia no han podido verse tanto como quisieran, y menos cuando Humberto enfermó de Covid-19″, añadió.

En la publicación se aclaró que esta reunión coincide con los problemas entre Kika Edgar y su esposo: “Es lo que me dijeron (un distanciamiento). No es que se esté divorciando, pero sí se están dando un tiempo; la razón no la sé, pero no es lo mismo estar cada uno viajando y trabajando durísimo, a estar encerrados con poco o casi nada de trabajo y viéndose las caras todo el día, yo creo que algo de eso pasó. Humberto se ha convertido en el paño de lágrimas de Kika, y aunque lo nieguen, entre ellos además de amistad, hay atracción”.

Dieron vida a «Epifanio y Genoveva» (Instagram: kikaedgar)

Fue justo con Mara Patricia Castañeda donde el actor mexicano dejó claro que es libre de rehacer su vida con quien quiera, pero tampoco es que esté buscndo un nuevo amor porque él ya vivió esa parte con la fallecida Christian Bach.

“Ya nadie cabe en mi corazón como Christian. Esa otra persona tendría que entender que nuestro amor va a ser diferente, porque ya tuve hijos y conocí el amor, afortunadamente, porque la vida sin amor no tiene sentido y ahora ya me puedo divertir”, concluyó.

Además habló de sus días más tristes tras la muerte de su esposa y es que aceptó que vivió sentimiento y enojo tras el deceso, pero finalmente entendió que su esposa falleció por decisión de Dios, aunque esto lo afectó sobremanera.

“Pasé ciclos, primero de tristeza, de no comprender, de enojarme con todo lo divino… la naturaleza es cruel. Hoy lo veo (diferente)… y puedo hacer una metáfora en la que Dios es el gran jardinero y yo pienso que de su jardín, egoistamente cortó a la mejor flor… se llevó a la mejor flor que tenía, pero a mí me jodió, a mis hijos y a todos los demás y a ella porque era muy joven”, añadió convencido de la situación a la que se enfrentó su familia a inicios del 2019.