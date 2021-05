¡Inauguramos la moderna Unidad Educativa Tomás Katari en #Macha, norte de #Potos…

...triunfo del Presidente Luis Arce Catacora y todos los parlamentarios hacen que tengan legitimidad plena otorgada por más de 55% de los bolivianos.... "No es el odio lo que impulsa nuestros actos sino la pasión por la justicia..." decía Marcelo Quiroga, por lo tanto el Presidente Boliviano Luis Arce ; así...

...Plena del ente electoral, tuvo contacto con el presidente Luis Arce , quien le pidió “reforzar la democracia”. “Al ser designada por el Presidente del... Estado ( Luis Arce ), por supuesto que sí, me comunicó que estaba siendo designada como vocal ante el TSE, en representación del Estado. Lo único que...

exitonoticias.com.bo | 16 hours ago

...pic.twitter.com/kd6PR7Imn2— Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (&LuchoXBolivia) May 2, 2021 Días atrás, el INE informó que ese comportamiento se dio por...Arce destacó superávit comercial de Bolivia que llegó a $us 339 millones Última actualización May 2, 2021 Foto: Luis Arce, presidente de...

