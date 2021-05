Informe revela versiones de por qué no se extraditó a Einar Lima Lobo, reclamado por Brasil por narcotráfico

En el marco de un proceso iniciado por la Fiscalía por incumplimiento de la orden de extradición a Brasil del acusado de narcotráfico, Jesús Einar Lima Lobo, un informe de la investigación revela versiones de exjefes policiales y el rol de la justicia en el desenlace de este caso.

En el proceso se investiga hechos de finales de 2019, cuando la justicia había ordenado la excarcelación y extradición de Lima Lobo hacia Brasil, sin embargo, el procedimiento no se pudo completar por causas que ahora son objeto de la indagación.

Según el informe del investigador del caso, al que tuvo acceso ERBOL, el exdirector de Interpol, coronel Jorge Campos, declaró que el excomandante de la Policía, Rodolfo Montero, le había prohibido ejecutar el mandamiento, incluso bajo advertencia de destitución.

“El Comandante General (de la Policía) Rodolfo Montero me prohibió ejecutar el mandamiento de excarcelación, llegando inclusive a decirme que me destituirá de mi cargo si seguía persistiendo con la ejecución del mencionado mandamiento”, señala parte de la declaración del exdirector de Interpol, citado en el documento.

El coronel Campos agregó que Montero también le dijo en dos oportunidades que “no había la orden expresa del Ministro de Gobierno Arturo Murillo, para dar cumplimiento al mandamiento de extradición, sin fundamento legal”.

En contraposición, de acuerdo al mismo documento, el excomandante de la Policía, general Rodolfo Montero, en su declaración informativa negó la versión del exdirector de Interpol y señaló que éste debía hacer cumplir las leyes.

“El Sr.Cnl. Campos era el Nacional de Interpol, por cuanto él tendría que hacer cumplir las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, es más, yo nunca aducí ninguna información de ningún Ministro”, señala la declaración del general Montero.

La investigación que realiza la Fiscalía cruceña inició a mediados de 2020 de oficio por el delito de incumplimiento de deberes, esto porque no se dio cumplimiento al Auto Supremo 187/2019 de fecha 27 de noviembre de 2019, que autorizó la extradición de Jesús Einar Lima Lobo a Brasil.

La excarcelación y extradición de Lima Lobo a Brasil estaba autorizada por la justicia boliviana en coordinación con personeros de Brasil y su ejecución estaba programada para el 12 de diciembre de 2019, pero el procedimiento no pudo ser cumplido por razones ajenas a la voluntad del exdirector de Interpol, refiere el informe del investigador del caso.

Según una fuente consultada por ERBOL, en ese entonces cuando se intentaba proceder a la extradición, surgió una persecución supuestamente por parte de algunos familiares de Lima Lobo y vehículos de conducta sospechosa, por lo cual tuvo llevar al acusado a un oficina de la FELCN.

De acuerdo con el relato de Campos en su declaración, el 13 de diciembre de ese año el Comandante Montero le ordenó que Lima Lobo sea devuelto a la Cárcel de Palmasola, la que fue negado por el Gobernador de dicho recinto porque no existía una orden judicial, en ese sentido, el extraditable permanecía en la FELCN.

Como antecedente de esos sucesos, se tiene que la Policía había sido notificada por el juez que autorizó la extradición de Lima Lobo el 6 de diciembre y tenía 10 días para dar cumplimiento a dicha solicitud, según informaba el entonces Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz a los medios.

Al no haberse cumplido la orden de extradición, el entonces jefe de Interpol aseveró que había pedido explicaciones en reiteradas oportunidades al Comandante nacional del verde olivo, general Montero, en fechas 17 de diciembre de 2019, 20 de enero de 2020 y 19 de febrero de ese mismo año, para que se señale por qué no se dio cumplimiento, pero las solicitudes no habrían sido respondidas.

Amparo Constitucional presentado por Lima Lobo

El mismo día que Lima Lobo debía ser extraditado a Brasil, 12 de diciembre de 2019, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, admitió una acción de Amparo Constitucional presentada por la defensa del acusado, con lo cual se suspendía de manera temporal la extradición del Lima Lobo hasta emitir un fallo. Posteriormente, el 4 de enero de 2020, dicha Sala dejó sin efecto el Auto Supremo que autorizaba la extradición de Jesús Einar Lima Lobo, pedida por Brasil por temas de narcotráfico, aunque la decisión pasó a revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre.

En ese marco, el informe del investigador del caso refiere que, el “motivo principal” por el cual no se dio cumplimiento “total” al mandamiento de excarcelación de Jesús Einar Lima Lobo es por la orden expresa de la justicia que admitió el Amparo el 12 de diciembre 2019 y lo resolvió el 04 de enero de 2020 a favor del extraditable, sin embargo, no se menciona cuándo las partes habrían sido notificadas por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Según pudo conocer este medio, el caso sigue en investigación en la Fiscalía de Santa Cruz.