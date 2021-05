Inmunidad natural al Covid es una “ruleta rusa” e imposible de identificar en Bolivia, dice experto

La mayoría de las personas que se contagia del coronavirus y se recupera consigue una inmunidad por algunas semanas, pero hay otras que no se han contagiado durante toda la pandemia lo que hace creer a la ciencia que existen personas con una inmunidad natural o genética.

La revista especializada Nature, dio a conocer un estudio esta semana en el que se señala que esta inmunidad podría estar relacionada con las células T, que disminuyen la gravedad de algunas enfermedades.

Alejandro Enriquez, médico internista, explica que estos interferones (que son proteínas que responden a la presencia de un virus) sí tienen relación con la posibilidad de que una persona tenga mayores o menores probabilidades de enfermar, pero en el país es imposible de detectar ya que requiere de estudios de laboratorio sofisticados.

“En Bolivia no es posible identificar eso. No es una prueba laboratorial fácil y barata, son solo algunos datos que no deben interferir en cuidados de bioseguridad, es una ruleta rusa, no sabemos si las personas tienen una defensa adecuada”, señala Enriquez.

El especialista explica que la diferencia entre inmunes y asintomáticos es tan ligera que es imposible de determinar. “En ambos casos, las inmunes pueden seguir contagiando. Aunque hayan tenido ausencia de síntomas, eso no implica que tengan esa inmunidad, no lo vamos poder determinar, por lo tanto es necesario seguir con las medidas de bioseguridad”, afirmó.