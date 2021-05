Internacionalista ve positivo «giro de 180 grados» en la política diplomática de Bolivia con EEUU

En análisis del experto, los gobernantes de Bolivia, Luis Arce y de EEUU Joseph Biden, respectivamente están posibilitando ese viraje en el relacionamiento entre ambos países lo que hubiese sido muy difícil encaminar con Evo Morales y Donald Trump por sus políticas contrarias.

Fuente: Brújula Digital

Tras las declaraciones de la Ministra de la Presidencia, sobre el restablecimiento de las “relaciones de confianza” entre Bolivia y Estados Unidos, y de no permitir que temas ideológicos perjudiquen las gestiones que son para el pueblo, el internacionalista Andrés Guzmán calificó de positivo el giro de 180 grados en el relacionamiento de ambos países. “Hay un giro de 180 grados en la política con Estados Unidos porque durante el gobierno de Evo Morales, la visión, la ideología era antimperialista, y ahora la ministra (Marianela Prada) dice que: no vamos a perjudicar nuestras relaciones en términos de hacer justicia, por la ideología que tenemos”, señaló el especialista a Red Uno.

En análisis del experto en comercio exterior y diplomacia, la Ministra de la Presidencia con sus declaraciones, reconoce que la ideología ha perjudicado a los intereses nacionales del país anteriormente, “lo cual ya no va a ser así y es positivo”. Sin embargo el internacionalista admitió sentirse confundido por un tuit emitido desde el Ministerio de la Presidencia, señalando que era mentira la información publicada en algunos medios. “No sé hasta qué punto es cierto o no, lo cierto es que la Ministra ha dado esas declaraciones a un medio de comunicación diciendo que se van a restablecer las relaciones”, afirmó. No obstante a la confusión del asunto, consideró positivo el hecho de normalizar las relaciones con el país del norte “porque EEUU es un país muy importante, estratégicamente para nuestro comercio donde existe un mercado muy interesante para los productos bolivianos”.

Recordó que debido a la retórica agresiva contra EEUU que imprimía Evo Morales en su gobierno, eso provocó que se suspenda las políticas arancelarias ligadas a la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA) que favorecía a los productos no tradicionales de Bolivia que ingresaban a Estados Unidos. “Lo veo positivamente, pero sin duda hay mucha confusión sobre cómo se está manejando el tema porque es un tema que debía anunciarlo el canciller, y no la Ministra de la Presidencia”, apuntó.

En análisis del experto, los gobernantes de Bolivia, Luis Arce y de EEUU Joseph Biden, respectivamente están posibilitando ese viraje en el relacionamiento entre ambos países lo que hubiese sido muy difícil encaminar con Evo Morales y Donald Trump por sus políticas contrarias. “Lo que se está restableciendo de acuerdo a lo que existe en los medios son las relaciones políticas al más alto nivel, esas son las relaciones que se manejan a través de los embajadores, tenemos que hacer una diferencia de las relaciones consulares o diplomáticas, considerando que las consulares nunca se han detenido”, aclaró.

La declaración de la Ministra de la Presidencia fue: «Hemos restablecido relaciones, en realidad, de confianza siempre en el marco del respeto a nuestra soberanía con todos los países. Como lo señalaba desde que estábamos en campaña nuestro presidente Arce, nosotros no vamos hacer que temas ideológicos perjudiquen las gestiones que son para el pueblo”. Acotó que no se permitió que esos temas ideológicos perjudiquen en el tema de la pandemia “y, por supuesto, no lo vamos a hacer en temas que tienen que ver con justicia para el pueblo boliviano».

Guzmán dijo que hasta la fecha no hay nada nuevo respecto al comercio, manejo de las visas u otros temas de interés con EEUU, pero que sin embargo el relacionamiento político daría cuenta de una mejora de las relaciones desde el deterioro de 2008, cuando el Embajador de ese país; Philip Goldberg fuera expulsado del país.

La Embajada de los Estados Unidos en Bolivia alentó el “diálogo y cooperación” con el gobierno de Luis Arce (MAS) a través de la Encargada de Negocios en Bolivia, Charisse Phillips. De hecho la representación estadounidense en nuestro país, marcó definitivamente, distancia con los asuntos internos de Bolivia, y para demostrarlo emprendió una ruta crítica que está sintetizada en dos objetivos estratégicos: tender puentes de diálogo, por una parte, y por otro, consolidar acciones concretas de cooperación bilateral.