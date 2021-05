Investigan si tractorista que murió en San Ramón fue asaltado

Nicanor Chuvirú, un hombre de 43 años, falleció en las últimas horas luego de haber sido ingresado en el hospital del municipio cruceño de San Ramón. Tenía una herida en la cabeza que su familia cree se la realizaron asaltantes.

La víctima salió de su casa el pasado lunes por la mañana a bordo de su motocicleta. Es de ocupación tractorista y tenía como encargo cumplir un trabajo. Testigos señalan que al final de la jornada se reunió con algunos amigos y que luego se dispuso a retornar a su hogar pero nunca llegó.

Por la noche se lo encontró tirado a un lado del camino con un evidente corte en la cabeza. Incluso, su esposa dijo que llegó consciente al centro médico pero que no resistió la herida.

La mujer insiste en que la herida que tenía el fallecido no fue producto de una caída pues no había rastros de más golpes en el cuerpo por lo que pidió a la Policía se investigue este caso como una muerte por un presunto asalto pues sostiene que la motocicleta que manejaba el hombre aún no aparece.

«Cuando llegó al hospital estaba vivo. Le han dado con algo porque tiene una herida profunda. La moto no aparece», dijo su esposa que pide un esclarecimiento de la muerte de esta persona.