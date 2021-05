Israel Alcócer: “Fue una sesión atípica que no se ha visto en la historia del Concejo”

El primer concejal por UCS y ahora presidente del Concejo Municipal cruceño, Israel Alcócer, acepta que el reglamento debe ser más específico, pero asegura que su elección como titular del legislativo es legal y legítima.

_El empantanamiento y la pugna que hubo el martes en el Concejo, ¿será la característica de esta nueva gestión?

Espero que no. Ojalá que C-A pueda llegar a ese entendimiento y logremos el consenso, porque es necesario para que avancemos en Santa Cruz. Eso es lo importante. Esperamos que C-A vuelva a la cordura y avancemos.

_ ¿Existe un plazo para definir la vicepresidencia?

No existe un plazo. Está acéfalo el cargo de vicepresidente. Vamos a tener conversaciones con C-A y ver que ellos puedan tener la vicepresidencia como corresponde.

_Esta es la primera vez que el Concejo de Santa Cruz de la Sierra no completa su directiva, ¿qué significa esto?

Fue una sesión inicial muy atípica, que no se ha visto en la historia del Concejo. Esto significa que hay disentimientos, pero no afectará el trabajo para con Santa Cruz, que es lo importante.

_Las diferencias entre la mayoría y las minorías se deben a leyes y reglamentos obsoletos que se prestan a diferentes interpretaciones, ¿está previsto un cambio en el reglamento?

Es dependiendo de los concejales que podamos llegar a un consenso y podamos presentar ese proyecto de ley autonómica para poder hacer el cambio. Creo que todos pensamos que necesitamos un reglamento que sea más específico, pero ahora con el que tenemos en el Concejo nos estamos estableciendo y así ordena que nosotros como mayoría ganadora en los comicios municipales, pues nos correspondería siempre la presidencia y la secretaría.

_¿Habrá modificación de las normas antes de elegir las directivas de comisiones para evitar estas ambigüedades?

Por normas y reglamento instruye que en la primera sesión se conforme la directiva del Concejo, y la segunda sesión es para la conformación de las comisiones. Ya después podemos ver lo que corresponda.

_C-A señaló que recurrirá a otras instancias para resolver las diferencias por la presidencia.

Tienen todo el derecho de poder iniciar los recursos que ellos vean convenientes, nosotros también estamos prestos a ser convocados o ver también cómo vamos a defender esta situación, porque lo que nosotros hemos tenido es una elección que ha sido legal y legítima.