Jhonny advierte que se sancionará a transportistas y comerciantes que no cumplan medidas de bioseguridad

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, aseguró este viernes que se sancionará el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el transporte público y en el sector gremial. No descarta que se asuman medidas más estrictas.

Santa Cruz de la Sierra es el epicentro de la pandemia en el departamento de Santa Cruz, que a su vez es el más afectado por el coronavirus en Bolivia.

“Tenemos que volver a tomar medidas de bioseguridad estrictas en las entradas y salidas de los supermercados y lugares donde hay abastecimiento, el que no cumpla no va a abrir su puesto porque no vamos a permitir que sigan entrando a estos centros masivos sin barbijo”, señaló Fernández.

“En el tema del transporte también vamos a tomar medidas drásticas, porque se está poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos y si no hay transportista que no cumpla lo voy a suspender”, agregó el alcalde.

Fernández dijo que “no por culpa de unos cuantos” se regresará a una cuarentena rígida.