Juan Manuel Peña: «Con el Villarreal se pueden lograr cosas importantes para Bolivia»

Jugó 14 años en el fútbol europeo. Llegó a la semifinal de la Champions League. Con su experiencia, Juan Manuel Peña quiere mostrar el camino. El mes pasado selló un convenio con el club Villarreal, el cuadro español que le ayudará a formar jugadores de alto nivel en su academia JMP Soccer School.

¿En qué consiste el convenio con el Villarreal?

Queremos darle a los niños las mejores herramientas posibles para que puedan jugar a un nivel alto. Gracias al acuerdo, nosotros ya estamos haciendo la capacitación para los entrenadores, vía Zoom. Cuando pase esta situación, esperemos poder tener a los entrenadores del Villarreal con nosotros.

¿Por qué el Villarreal?

Por la relación que tengo con ellos. Para mí, el Villarreal es uno de los clubes que mejor formación tiene a nivel infanto-juvenil. A raíz de eso es que se ven muchos futbolistas de élite que están por el mundo. Ahora mismo en la selección de España hay jugadores formados en el Villarreal. Conozco muy bien la metodología de trabajo, conozco lo que es el club, la filosofía y la mentalidad que tienen ellos y me parece que es lo más acorde que hay para adaptarlo a nuestro estilo de trabajo que tenemos en Bolivia.

Yo conocí al club cuando llegué a jugar hace 16 años y era un club que no es lo que es ahora mismo. Ahora, el Villarreal es conocido a nivel mundial.

¿Cómo adaptar la filosofía de formación del Villarreal al fútbol boliviano?

Obviamente es difícil por la mentalidad que tenemos en Bolivia, lastimosamente he visto, a través de mis hijos que juegan fútbol, que hay la necesidad. Nosotros no tenemos entrenadores preparados de la forma como están en España o en Europa. Las competencias no son buenas. Mucha gente en Bolivia cree que con lo que se está haciendo es suficiente. Para mi gusto no lo es. Entonces, quizá nos hace falta conocer todo lo que ha evolucionado el fútbol y la forma de trabajar. Considero que será difícil, pero nosotros ya llevamos tres años de trabajo de la escuela, siempre copiando la forma de trabajar que se tiene en España. Vengo todos los años a Europa, estoy dos veces al año, miro cómo se trabajo, actualizamos un poco y he tratado de llevar al país la forma de trabajar acá. Creo que se pueden hacer cosas importantes en Bolivia porque hay buenos futbolistas, hay mucha ilusión. Simplemente es ponerle empeño, ganas y conocimiento. En Bolivia nos ilusionan con muy poco, nos llevan proyectos que luego no se desarrollan como tienen que desarrollarse, por falta de conocimiento. La gente que tenemos en Bolivia no aporta demasiado y por eso la ilusión desaparece.

Por eso he tratado de trabajar con todo el esfuerzo posible para que toda la relación que tengo con el club, que es una familia, se puedan hacer muchas cosas en el país.

Su proyecto está en Santa Cruz, ¿llevará su escuela por otras ciudades?

Sin lugar a dudas que sí, primero me he enfocado en Santa Cruz, que es donde vivo, pero por supuesto que es ayudar a todo el país. El proyecto es para retribuir lo que el fútbol me dio a mí, soy un agradecido al fútbol. Gracias a ello logré jugar en Europa. Trato de darle el apoyo a los niños que tienen la ilusión de ser futbolistas y a los que no vayan a llegar, darles un soporte para que sean unas buenas personas en el futuro, que tengan una buena formación. Estamos viendo con países de afuera para conseguir becas universitarias. La idea es ir paso a paso. Con el Villarreal se pueden conseguir cosas importantes para Bolivia.

¿Qué significa el Villarreal en su carrera? Es el equipo con el que jugó la semifinal de la Champions

Cuando el Villarreal me fichó, me dijeron que era una familia, que era un club familiar. Yo estuve tres años ahí y estoy encantado. Ahora que volví en la época de la Europa League, no se podía ir al estadio debido a la pandemia, sin embargo, hicieron lo imposible para que pueda ir. Me siguen tratando muy bien y eso te facilita muchísimo el trabajo que estamos haciendo. Para mí, el club fue importante porque se logró cosas importantes, como la clasificación a una semifinal de la Champions (2006), que fue histórico. Sigo manteniendo esta relación.

¿Cuál es la receta para que un futbolista permanezca 14 años en el fútbol europeo?

Esto no se logra sin esfuerzo, lastimosamente hay mucha gente que piensa que el fútbol es fácil. Sin embargo, esta es una profesión digna de respetar. Considero que si uno tiene el esfuerzo y la dedicación que tiene que tener, se puede lograr cosas importantes. Lastimosamente soy uno de los pocos bolivianos que pudimos jugar en Europa, junto con Platini (Erwin Sánchez), él en Portugal y yo en España. Los dos llegamos a la Champions, yo tuve la fortuna de llegar a la semifinal. Eso demuestra que cuando uno trabaja con los cinco sentidos en órbita se pueden lograr grandes cosas.

En una conferencia con los embajadores de LaLiga, Diego Forlán habló de su amigo Juan Manuel Peña…

El fútbol me ha dado muy buenas relaciones, al margen de los conocidos que puedan ser los famosos, sobre todo en lo que decía él. Tengo una buena relación de amistad, tanto con Diego como con otros excompañeros. Con Diego, hace poco lo vi porque se retiró y me invitó a su despedida, con él tuvimos una relación muy buena porque llegamos prácticamente juntos al club, vivimos mucho tiempo en el hotel hasta que nuestras familias fueron a vivir con nosotros. Es una gran persona.

¿Cuál es su análisis del fútbol boliviano?

En el fútbol boliviano no tenemos organización, toda la vida nos hemos preocupado de que los dirigentes se pelean entre sí para intentar de que el fútbol esté cada vez peor. Llevamos mucho tiempo con el tema de la pandemia y ahora se paraliza el fútbol por cualquier cosa. Nadie pone su predisposición. Todo es dirigencial. Desde que estaba jugando en la Selección, cada vez que llegaba a Bolivia siempre me preguntaban y siempre respondía lo mismo: es una cuestión dirigencial. Llegue el entrenador que llegue, muy difícilmente se logrará algo.

¿Cómo pueden inscribirse los niños interesados en el proyecto con el Villarreal?

Estamos en las redes sociales, en la página JMP Soccer School, en Instagram y en Facebook. Tenemos un grupo de trabajo bastante bueno en la escuela. Para mí, lo más importante es darle la formación integral que se le pueda dar al niño y al joven deportista porque llegar a ser deportista de élite es muy difícil y profesional, también, pero se les puede dar todas las oportunidades para que puedan lograrlo y obviamente se les dará el soporte y el apoyo con el estudio. Es igual de importante para jugar al fútbol.

Les digo a los niños que confíen en las cosas que estamos realizando. El Villarreal es una de las mejores canteras de europa y eso nos ayudarà para trabajar.

