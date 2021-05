Karina Serrudo: “Se revisa el 100% de las maletas que llegan desde Miami y Panamá”

Juan Carlos Salinas Cortez

Karina Serrudo Miranda, la mujer fuerte de la Aduana Nacional (AN), enfundada en su chaleco azul, defendió los controles que se realizan en el aeropuerto cruceño de Viru Viru. Indicó que los operativos se dan tanto en las fronteras como en las terminales aéreas con el objetivo de disminuir el impacto del contrabando que a su criterio es el principal problema a combatir.

_¿Los controles a los pasajeros son similares en todos los aeropuertos del país?

Bolivia tiene habilitados tres aeropuertos internacionales, Viru Viru, El Alto y Cochabamba. El 90% de los vuelos internacionales llegan a Viru Viru; por ello, la Aduana está realizando controles más intensivos en Santa Cruz.

Otros países tienen diferentes riesgos. En EEUU el foco es el control de armamentos y sustancia prohibidas, en Bolivia el mayor riesgo es el contrabando. Por ello, los controles no solo son en los aeropuertos, sino también en las fronteras.

Desde el 1 de enero hasta el 7 de mayo, a escala nacional, tenemos un valor de comisos de Bs 170 millones, a Santa Cruz le corresponde Bs 21,2 millones, resultado de 37 allanamientos.

_De ese monto, ¿cuánto corresponde a los operativos realizados en Viru Viru?

Hasta la fecha, a Viru Viru le corresponden $us 100.000. Las retenciones son muy bajas debido a que en los aeropuertos las mismas no son definitivas, sino temporales. Son 1.098 retenciones temporales, donde los pasajeros han procedido a pagar de manera inmediata el excedente de los $us 1.000 que tienen de franquicia.

_¿Estos $us 100.000 son mayores a los generados en el aeropuerto de El Alto?

Claro que sí, debido a que el aeropuerto de La Paz solo recibe un 10% de los vuelos internacionales.

_¿Cuánto debe pagar un pasajero si se pasa del monto libre de pago de impuestos?

Tiene que pagar el gravamen arancelario y el Impuestos al Valor Agregado (IVA).

_Un pasajero, ¿hasta qué monto en mercadería nueva puede ingresar sin pagar tributos?

La ley nos faculta poder ingresar al país con una franquicia de hasta $us 1.000, pueden ser artículos de uso personal o para regalos. Pasados los $us 1.000 hasta los $us 2.000 puede importar en mínima cuantía haciendo una declaración jurada, indicando cuánto le costaron esos productos, para luego proceder a pagar los respectivos impuestos.

_¿Cuál es el porcentaje impositivo a pagar?

Depende del producto que se está ingresando. Por ejemplo, para los textiles y los productos elaborados en cuero tenemos un gravamen arancelario mayor debido a que se busca proteger la industria nacional.

_La mercadería que los pasajeros no reclaman ¿se lo quedan los funcionarios de Viru Viru?

Procede lo mismo que se comisa en las fronteras. Los productos de los aeropuertos se los traslada a nuestros almacenes, se lo registra mediante actas, se hace su valoración y el inventario correspondiente. Y todo lo que se puede donar se lo envía al Ministerio de la Presidencia ; lo que no, se lo destruye y lo que se puede comercializar la Aduana lo remata.

_¿Los controles de las maletas son al azar o se abren todas?

Los controles que hacemos nosotros pasan por los escáneres eso nos muestra si hay algún producto fondeado dentro de la maleta o nos muestra algún color que nos llame la atención y procedemos al aforo correspondiente (abrir las maletas). Hay vuelos a los que se les realiza aforo al 100% de las maletas.

_¿Qué vuelos?

Principalmente son de Miami (EEUU) y Panamá. Son destinos donde muchos pasajeros no solo vuelan una vez al año, sino que hay casos en los que viajan dos o tres veces al mes. Entonces, esas personas entran a un determinado perfil y nivel de riesgo; por ello, son aforados en un 100%, por la mercancía que traen, que por lo general es para ser comercializada en el país.

_El pasajero que es sujeto a un aforo, ¿puede a grabar mientras revisan su maleta?

Por supuesto que puede grabar, como nosotros también podemos grabar en cualquier momento, si sentimos que se nos está afectando nuestros derechos como trabajadores públicos.

_¿Es cierto que para el cálculo de los impuestos toman más en cuenta el costo del mercado nacional y no de la factura que trae el pasajero?

Para el tema de la menor cuantía creemos en la declaración jurada que realiza el pasajero. Sin embargo, nosotros tenemos una base de datos de precios para hacer la respectiva verificación. Si existe alguna sospecha de que el pasajero; por ejemplo, dice que 10 celulares iPhone le cuestan $us 2.000, ahí hay una situación de riesgo de falsedad, pues nuestros datos nos indican que esos celulares tienen un costo superior. Por eso, recurrimos a nuestras tablas de valoración para actualizar los precios.

_Una vez que se paga, ¿la entrega de la mercadería es inmediata?

Si el horario lo permite y el pago es al momento a la cuenta de la Aduana Nacional, la entrega es inmediata. Si cuenta con Uninet (pago en línea) el pago es más rápido y la entrega igual.