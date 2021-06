Kun Agüero presentado en el Barcelona: «Espero jugar junto a Messi, creo que seguirá»

El argentino es el primer fichaje azulgrana de la 21-22

El Kun Agüero está feliz. Eufórico. Satisfecho. Ha cumplido el sueño, según ha confesado, que tenía desde de pequeño de jugar en el Barcelona, el que para él es el mejor club del mundo, y que tiene, además, a su amigo Leo Messi, al que él considera también el mejor.

El exjugador del City, que llega libre y que ha firmado hasta 2023, cree que el capitán culé seguirá en el Camp Nou. La rueda de prensa de presentación se ha demorado un poco porque el exfutbolista del Atlético, que el miércoles cumple 33 años, se ha mareado. Tras su comparecencia, ha ido directo al aeropuerto para viajar a Argentina.

«Estoy muy contento. Intentaré dar lo mejor para ayudar al equipo a ganar cosas importantes. Es una alegría inmensa. Es el mejor equipo del mundo».

«De chico dije que algún día se fijarían en mí, y acá estoy. No me lo imaginaba. Cuando llegó la oportunidad, cualquiera sale corriendo».

«Esperemos jugar juntos, pero ya veníamos negociando hace tiempo. Pero eso son decisiones de él con el club. Es un placer y orgullo jugar juntos. Conviví con él y lo conozco bastante. Creo que sí que seguirá».

Lesiones

«Salvo la temporada pasada, he hecho nueve años muy buenos y he podido ayudar al equipo a conseguir cosas importantes. Este año por un tema de rodilla, luego el covid… pero los últimos cuatro meses me sentí muy bien físicamente. La rodilla está perfecta».

Entrenador

«No es asunto mío. El club tomará la mejor decisión. No tengo el derecho de opinar. No he hablado con Koeman».

Guardiola

«Me dijo que iba al mejor equipo del mundo. Es un crack como entrenador. Desde que llegó a propuesto un fútbol diferente. Propone mantener la pelota. Me hizo mejor a mí y a todo el equipo».».

Ofertas

«Cuando el Barça me llamó, ni lo dudé. No quiero otro equipo. Sólo quiero el Barça. Así ha sido este mes y medio o dos meses. Cualquiera al que le preguntes, viene».

Leo Messi

«Hablo todos los días con él. Pero no puede decir de qué hablamos. Me ha felicitado. Lo conozco de chico. Entrenar con él todos los días… en la selección es poco. Tenerlo aquí todos los días».

Rol

«Mi rol es hacer una buena pretemporada y después la decisión la toma el entrenador. Ayudando al equipo uno tiene más oportunidades. No considero que tenga que ser titular fijo».

Motivaciones

«La motivación es venir al Barça. Es el mejor equipo del mundo. Y la mejor motivación es estar aquí. Y aquí está el mejor jugador del mundo».

Vuelta de Guardiola

«Son decisiones del club. Tiene dos años más en el City. No son mis cuestiones».

Mensaje grada

«Sabemos que todo los años se pelean títulos. Y vengo a conseguir eso. Espero que a fin de temporada se pueda disfrutar».

Copa América

«Sudamérica lo está pasando muy mal.Si han tomado esa decisión es porque Argentina no está bien, hay muchos contagios y muertes. Fue una buena decisión. Uno quiere jugar, pero hay que respetar las cosas que pasan».