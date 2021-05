La carta que hizo llorar a Cecilia Bellido; esta fue la sorpresa que le dio su mamá a sus 15 años

Ronico Cuellar sorprendió a nuestra querida periodista y presentadora de Que No Me Pierda, haciéndole escuchar un audio de su hermana, leyendo la carta que le escribió su mamá para cuando cumplió 15 años.



Fuente: Red Uno

Cecilia Bellido entre emociones encontradas aseguró que su mamá, es lo más importante para ella y para sus hermanos. Abriendo su corazón contando la historia de su vida a nivel nacional.

La charla continúa, Cecilia cuenta que como todo sueño de las madres, su mamá soñaba con la fiesta de 15 años de sus hijas, ella es la mayor y por diferentes motivos, no tuvo fiesta, pero hizo algo que conmovió a todos, algo que dejó más que feliz a Cecilia Bellido en esa fecha especial.

Con mucha emoción cuenta que a esa edad, ella escuchaba un programa de radio de música folklórica, mientras cocinaba para sus hermanos mientras que su mamá trabajaba.

Grande fue la sorpresa cuando escuchó la voz de su adorada madre, en su programa de radio favorito, felicitándola y dedicándole unas palabras que fueron el punta pie inicial para la gran carrera periodística que ahora lleva Cecilia Bellido, esta carta conmovió a los encargados de la radio, quienes posteriormente invitaron a Cecilia a conocer la estación, descubriendo ahí la voz que se convertiría en un referente de la información en el país.

Cecilia Bellido, ahora presentadora de Que No Me Pierda y con años dedicados al periodismo en Bolivia pide un espacio para dejar el siguiente mensaje:

«Con el tiempo aprendes a no juzgar nada y menos a tus padres. Con el tiempo aprendes que como padres no somos perfectos, porque no viene un manual para ser un padre perfecto, a ella le falta poco para ser perfecta pero hay algo que yo le valoro hasta el final de los días, sin ella no sería nada, ella se dedicó por completo a nosotros sus hijos, se dedicó a nosotros, a su familia, hace 10 años pelea con una enfermedad que la acompaña, ella es una mujer muy fuerte». Cuenta Cecilia con mucha alegría y emoción.