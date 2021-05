La CNS de Tarija se queda sin oxígeno

Fuente: paginasiete.bo

Pamela Pomacahua / La Paz

El poco oxígeno que había ya no cubre la demanda que tienen los pacientes Covid internados en los centros de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Tarija, mientras el número de casos crece en el departamento. Los familiares peregrinan para encontrar este medicamento que se convirtió en vital para los enfermos.

“Nosotros hemos tenido que comprar un tanque con oxígeno, no nos queda de otra, cuando quise recargar, ya no había y tuve que comprar un nuevo tanque con oxígeno y me costó 5.000 bolivianos”, relató al portal de noticias TNT de Tarija una familiar de un paciente Covid.

El país atraviesa la tercera ola del virus y en el sur los problemas se multiplican. Hace cinco días, los médicos de Tarija advirtieron que el oxígeno se estaba “terminando” y algunas familias por prever, compraron el tanque, pero ya no pudieron recargar porque las empresas proveedoras no pueden dar abasto a la demanda que existe.

Ayer, en las puertas de la CNS, decenas de familiares esperaban alguna información de sus seres queridos que fueron internados en la unidad de terapia intensiva (UTI). “No sabemos qué hacer porque los tanques de oxígeno están vacíos. Me dijeron que mi hermano tenía el oxígeno para cuatro horas, no sé qué hacer”, dijo llorando Miriam Sanguino.

Oxígeno de Argentina

El gobernador tarijeño, Óscar Montes, indicó que insistirán con las autoridades de Argentina para que les puedan vender más oxígeno, sin embargo, aquello parece difícil porque Argentina, Brasil y Paraguay cerraron sus fronteras para la exportación de oxígeno.

“Hoy (ayer) tendría que abrazar a mi madre, pero voy a enterrarla, porque no hay oxígeno en Tarija ”, describió una publicación de la Agencia de Noticias Tarija (ANT) como denuncia e ilustraba su post con una foto de los tanques de oxígeno.

Sin embargo, el director del Hospital Obrero de la capital andaluz, Vladimir Rubín de Celis, desmintió que algunos pacientes hayan fallecido por la falta de oxígeno. Empero, admitió que la situación rebasó la capacidad del hospital y de todos los trabajadores de esta entidad.

“Estamos extremando todos los esfuerzos para tratar de abastecer con oxígeno al departamento, esto es una crisis sanitaria y las pequeñas empresas que hay en la ciudad no abastecen”, precisó Rubín de Celis al periódico El País.