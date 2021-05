La comida es lo que más se compra por internet en Bolivia

Las comidas y bebidas son las compras que más realizan los bolivianos a través de internet.

Esta es una de las conclusiones a la que llegó un estudio basado en la herramienta Smart Human Touchpoint, ejecutado por Ariadna Comunication Group, “con el principal objetivo de conocer el comportamiento de los usuarios bolivianos con relación al mundo digital, su nivel de confianza con las plataformas digitales y la navegación en ellas”.

Otras adquisiciones que más realiza la población a través de esa vía son las suscripciones, ropa y tecnología, entre otras.

El estudio adicionalmente destaca que la adquisición por internet no siempre estuvo ligada a un pago por la misma vía. El 32% de los usuarios manifestó que durante la cuarentena aprendió a usar canales digitales para solicitar productos de primera necesidad y, al no tener una cuenta bancaria o al no estar conectado a una aplicación bancaria, recurría al pago físico para completar su transacción.

El 46% de los clientes paga por transferencia bancaria, el 31% en físico (al momento de realizarse la entrega) y 22% por pasarelas de pago (Amazon, PayPal, Pedidos Ya, entre otras).

Para los especialistas a cargo del estudio es fundamental seguir trabajando en una cultura de digitalización, en especial enfocarse en disminuir el índice de desconfianza hacia las transacciones digitales. “En términos de comunicación, para acercar más al usuario a una cultura de transacciones digitales, las marcas deben empezar a comunicar desde la sencillez y la brevedad; a través de información ligera, de fácil digestión y en empatía con el usuario, que lo familiarice más con las transacciones digitales”, finalizó Edwin Sánchez, managing director de Arianda Communications Group – Cono Sur, firma ejecutora del estudio.