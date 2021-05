La comunidad internacional celebra el alto el fuego en Gaza y pide soluciones duraderas

Alemania celebró el viernes (21.05.2021) el alto el fuego que entró en vigor entre Israel y el movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza, pero advirtió que ahora se deben abordar «las causas profundas» del conflicto, según el jefe de la diplomacia alemana.

«Es bueno que haya un alto el fuego» y que no haya «más víctimas», se congratuló en Twitter Heiko Maas, que acaba de regresar de una visita a Israel y a los Territorios Palestinos.

El ministro alemán agradeció además a Egipto «por su mediación» y llamó a «abordar las causas profundas del conflicto» para «encontrar una solución» en Medio Oriente.

La Unión Europea acogió este viernes con «satisfacción» el alto el fuego entre Israel y el movimiento islamista Hamás, tras once días de escalada bélica, y subrayó que «restaurar un horizonte político hacia una solución de dos Estados sigue siendo ahora de suma importancia».

«Sólo una solución política traerá una paz sostenible y pondrá fin de una vez por todas al conflicto palestino-israelí. Restaurar un horizonte político hacia una solución de dos Estados sigue siendo ahora de suma importancia», declaró el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, en un comunicado.

En nombre de los Veintisiete, Borrell añadió que «la UE está dispuesta a apoyar plenamente a las autoridades israelíes y palestinas en estos esfuerzos».

Japón ha dado la bienvenida al reciente alto al fuego entre Israel y las milicias de Hamás en la Franja de Gaza, y confía en que el acuerdo sea duradero y ayude a llevar estabilidad a la zona tras días de bombardeos y enfrentamientos.

«El gobierno de Japón tiene la esperanza de que este acuerdo conduzca a un alto al fuego duradero en la Franja de Gaza y a la estabilidad a largo plazo en la región», dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, en un comunicado difundido este viernes.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dio este viernes la bienvenida al alto el fuego entre Israel y el movimiento islamista Hamás y urgió a los líderes de la región a trabajar para hallar una «solución duradera que evite el terrorismo» y ponga fin al «ciclo de violencia».

En un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, el líder conservador aludió al cese de las hostilidades, con un alto el fuego que pone fin a once días de violencia, que se ha saldado con la muerte de 232 palestinos en Gaza y otras 12 personas en Israel.

I welcome news of a ceasefire in Israel and Gaza. Leaders in the region must now work to find a durable solution to the Israeli-Palestinian conflict that prevents terrorism, ends the cycle of violence and delivers a sustainable and just peace.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 21, 2021