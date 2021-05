Fuente: ahoraelpueblo.bo

Franz Acarapi

La economía boliviana alcanzó en el primer cuatrimestre (enero-abril) de 2021 un crecimiento de 5,3%, impulsada principalmente por la minería y la construcción, de manera contraria al registrado en similar periodo de 2020, cuando se observó una variación de -7,5%, según el Índice Global de Actividad Económica (IGAE).

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, presentó el martes los datos estimados del IGAE, un indicador, según el Instituto Nacional de Estadística, que muestra la evolución de la actividad económica del país, con periodicidad mensual, es decir que proporciona los datos de medición en el corto plazo.

La autoridad destacó la actividad minera, que registró el mayor crecimiento en el primer cuatrimestre de este año con 34,2% y la construcción con 17,9%, además de hidrocarburos con 10% y la industria manufacturera con 9,6%, entre los principales sectores.

“El mensaje central es que la economía va recuperando gradualmente, se están mostrando signos en la actividad económica, en el mercado laboral y en la demanda interna y externa”, señaló el ministro Montenegro.

La autoridad explicó que el comportamiento económico observado en enero-abril de este año (5,3%) contrasta al registrado en el mismo periodo de 2020 (-7,5%), ambos en igual situación de pandemia del coronavirus (Covid-19).

Tasa de desempleo

Como señal de la reactivación de las actividades económicas, la tasa de desempleo disminuyó en abril de este año a 7,6%, cuando en enero estaba en 9,7%.

Montenegro indicó que este descenso se debe fundamentalmente a la reactivación de la actividad de la construcción.

En abril de 2020, la cantidad de personas ocupadas alcanzaba a 3,2 millones, mientras que en abril de 2021 llegó a 3,9 millones.

“Eso más o menos son como 800 mil personas que ya se fueron incorporando nuevamente al mercado laboral (…) como decía nuestro presidente Luis Arce Catacora en la evaluación de los seis meses, vamos por el camino correcto, por la senda adecuada”, apuntó.

Comercio exterior

Otro factor que contribuye a la recuperación de la economía es el comercio exterior, sector que registró un saldo comercial positivo acumulado en el primer cuatrimestre de $us 453 millones ($us 28 millones en enero-abril de 2020), tomando en cuenta que las exportaciones nacionales alcanzaron a $us 3.096 millones y las importaciones a $us 2.643 millones.

En las exportaciones destacan los productos agropecuarios, extracción de minerales, hidrocarburos, manufacturas; mientras que en las importaciones los suministros industriales, equipos de transporte, combustibles y lubricantes, alimentos y bebidas, entre otros.

Se dinamiza la inversión pública

La inversión pública es un factor importante en el proceso de la recuperación económica. También se dinamizó en el primer cuatrimestre, como en el sector productivo y de infraestructura, destacó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

Dijo que en estos meses se pagaron las deudas pendientes que dejó el “gobierno de facto” a las empresas constructoras de carreteras.

“Casi 600 millones de bolivianos se han erogado para el mantenimiento de carreteras y la continuidad de proyectos carreteros; por lo tanto, la inversión pública se está dinamizando”, mencionó.