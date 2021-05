La fascinante historia de Tallulah Bankhead, la mujer que inspiró Cruella de Vil

Al decidir que su futuro estaba en la actuación, Bankhead apareció en una serie de películas mudas antes de trasladarse a Londres y ganar fama en el West End. Su gran oportunidad llegó cuando protagonizó The Dancers, obra de Gerald du Maurier. Daphne du Maurier, hija del dramaturgo y futuro escritor, se refirió a Bankhead como «la chica más hermosa que he visto en mi vida». De hecho, con sus cejas arqueadas, su rostro en forma de corazón y su pelo hasta los hombros, Bankhead personificaba el aspecto glamuroso de los años cuarenta que luego se vería imitado en el look de Cruella de Vil.

Fue durante estos años cuando surgió otro de los rasgos que la relacionan con De Vil: su afición a conducir su Bentley por Londres a una velocidad de vértigo, como lo hace la villana de Disney. Al parecer, se perdía y pedía a los taxistas que le indicaran el camino, pagándoles después de haberlos seguido hasta su destino deseado.

Tras el éxito cosechado en Gran Bretaña, decidió trasladarse a Hollywood, pero el proceso de rodaje le pareció aburrido. En lugar de ello, disfrutó de un estilo de vida decadente y hedonista, con fiestas, bebida y relaciones sexuales. Famosa por pelear con muchos de sus compañeros actores y directores, según algunos reportajes reconoció que solo aceptó un papel junto a Gary Cooper para acostarse con él. En sus últimos años, su consumo de drogas se descontroló, y sus últimas palabras fueron «codeína… bourbon». Una vez más, este enfoque roquero de la vida a todo gas podría haber inspirado a los animadores de Disney.