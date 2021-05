La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador destituyó al fiscal general

Diferentes sectores criticaron a Melara por no levantar cargos contra los involucrados en el ingreso del presidente Nayib Bukele con militares armados con fusiles de asalto a la Asamblea Legislativa en febrero de 2020. “Creo que fueron excesos, sí creo que fue un exceso la militarización de la Asamblea Legislativa. No podemos determinar jurídicamente un hecho de violencia porque no lo tenemos documentado”, dijo Melara en una entrevista televisiva.