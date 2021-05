La poco conocida historia de amor de Kennedy con su amante sueca

Efectivamente, la cita se llevó a cabo y Kennedy y Von Post pasaron juntos casi una semana “consumando su relación, en Suecia, en agosto de 1955″, según explica la casa de subastas basándose en el libro de Von Post. Una pasión que, al menos ella, recordó durante mucho tiempo, ya que en sus memorias del año siguiente afirmaba que Kennedy estaba haciendo grandes esfuerzos por separarse de Jackie Kennedy y así volver a juntarse con la aristócrata y llevarla a EE UU. Pero todo eso, según ella, se vio frustrado por la carrera política del senador, así como por el fuerte influjo de su padre. También influyó el duro golpe del aborto que Jackie sufrió ese 1956, que afectó a ambos amantes, y el nuevo embarazo que vivió en 1957 (y del que nació su hija Caroline).

Sin embargo, que Gunilla von Post no pudiera hacer el camino hasta EE UU y ser oficialmente la novia o la esposa de Kennedy no implicaba que él fuera a renunciar a su compañía. Algo que demuestra la segunda carta, fechada en Hyannis Port, una villa costera de Massachusetts en la que la familia Kennedy solía pasar largas temporadas. Está firmada como “Jack”. Ha pasado un año desde que se vieron por última vez. La carta arranca con una frase a medias, pero que se entiende con claridad: “… llegando y quizá podrías hacerme un hueco. Estoy ansioso por verte. ¿No es raro después de tantos meses?”. Como le dice a Von Post: “Quizá al principio parezcamos desconocidos el uno con el otro, pero no lo somos, y estoy seguro de que funcionará y creo que merece la pena”. La misiva, sellada en Hyannis el 1 de agosto de 1956, está dirigida a la “Señora de Anders Ekman”, en referencia al nombre de casada de Gunilla, que contrajo matrimonio con el terrateniente sueco de ese nombre.

La carta completa data de 1956, y es una despedida con toques de humor. “Muchas gracias por tu carta. He de decir que me apena saber que, después de todo, no vas a venir a EE UU y te vas a casar con el granjero. Gracias a Dios no es el que llevamos en coche en Suecia el pasado verano”, bromea el entonces senador. Además, pese a la nueva situación de su amante, Kennedy afirma. “Estaba planeando volver el próximo verano para verte… y ahora pasa esto. En cualquier caso, hazme saber qué vas a hacer. Si no te casas ven, me gustaría verte. Lo pasé de maravilla contigo el verano pasado. Es un recuerdo lleno de luz en mi vida, eres estupenda y te echo de menos”, escribe el político en su texto, que sale a la venta con su sobre original. Según la casa de subastas, esta es la única carta conocida de John F. Kennedy en la que muestra su amor por otra mujer mientras está casado, pese a haber tenido multitud de amantes, desde Marilyn Monroe a Audrey Hepburn.

Los amantes solo se verían en una ocasión más: en 1958 durante una fiesta de gala en Nueva York, en el hotel Waldorf Astoria, y prácticamente de casualidad. Ella ya estaba embarazada de su primer hijo, Andrea; luego tendría una segunda, Rosina. Lo que no sabían era que sus vidas se separarían para siempre: el marido de la aristócrata moriría dos años después, en 1960, mientras pilotaba un avión. El presidente sería asesinado en 1963. Al final, su historia podría haberse cumplido, porque ella se mudó a EE UU, a Florida, tras casarse con un ejecutivo de IBM. Pero ya era demasiado tarde.