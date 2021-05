La razón por la que Ellen DeGeneres dejará su famoso show

La presentadora de televisión Ellen DeGeneres anunció a The Hollywood Reporter que planea terminar su programa de entrevistas diurno el próximo año.

La comediante reveló recientemente que su programa de entrevistas terminará con la temporada 19, es decir, que para el próximo 2022 no habrá más «The Ellen DeGeneres Show». Cabe destacar que, este era uno de los programas de entrevistas más reconocidos por sus invitados.

En 2020 Ellen recibió varias acusaciones de parte de sus trabajadores por un «ambiente de trabajo tóxico» y acoso laboral, sumando varias demandas y mensajes de artistas en su contra. Por si fuera poco, luego de esto el rating de los espectadores del programa cayó notablemente.

Sin embargo, este jueves 13 de mayo en una conversación con Savannah Guthrie que se transmitió en el programa Today de NBC el jueves, explicó que realmente no se trata acerca de la negatividad que recibió, sobre la cual comentó entre lagrimas que si le afectó mucho como ser humano común y sensible.

«No tiene nada que ver con la razón por la que me voy. Si me estuviera divirtiendo, haría este programa sin que nadie lo viera. Así que no tiene nada que ver con eso».

En este caso, explicó que el show se ha estado haciendo desde el 8 de septiembre de 2003 «Estoy muy orgullosa de estar 19 años en este programa. Quiero decir, esto es un logro. Estoy orgullosa del tipo de programa que hacemos. Estoy orgullosa de que seamos divertidos».

La artista y varias veces ganadora de los premios Emmy reveló que el motivo de su salida se debe a que necesita un nuevo desafío y este trabajo ya no lo es.