La Verde a la deriva, no hay plata para concentrar

Fuente: paginasiete.bo

La Selección nacional es otra de las perjudicadas con las medidas cautelares en contra de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que se encuentra atada de manos y sin poder planificar el trabajo de la Verde a tres semanas del reinicio de las eliminatorias: el 3 de junio con Venezuela en La Paz y cinco días después frente a Chile, en Santiago.

Con el torneo local suspendido, ayer se abrió la posibilidad de que el seleccionado comience a trabajar la siguiente semana con un grupo de jugadores que pueda convocar el técnico César Farías, pero la entidad federativa no puede mover ningún dinero para iniciar la concentración. “Haremos la representación formal ante la Sala Cuarta de Santa Cruz para que corrijan su error, pero mientras no lo hagan las autoridades de la federación no pueden hacer nada, hay que cumplir estas medidas cautelares. No puede haber amparo sobre amparo y debe respetarse, deben entenderlo así los vocales de esta sala”, mencionó el abogado Gustavo Camacho.

Como la FBF no puede planificar ninguna acción en las siguientes dos semanas, ayer surgió la posibilidad de que Always Ready ceda su Centro de Alto Rendimiento, en Huarina, para que el seleccionado inicie su preparación y aún se estudia de donde sacar dinero para concentrar al equipo en un hotel cercano a esa localidad a orillas del lago Titicaca.

También se pensó en pedir un adelanto a la Conmebol por la participación de Bolivia en la Copa América, pero como no se puede mover dinero de las cuentas, se ve la posibilidad de que un tercero preste dinero para que la Verde se entrene. M.M.