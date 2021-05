La Verde prevé comenzar sus aprestos el 24 de este mes

Fuente: lostiempos.com

De no existir imponderable alguno, la selección nacional de fútbol comenzará sus aprestos de cara a las Eliminatorias sudamericanas Catar 2022, el lunes 24 de mayo, después de la disputa de la novena jornada del torneo de la División Profesional.

Bolivia enfrentará el jueves 3 de junio (16:00) a Venezuela en el estadio Hernando Siles, por la séptima fecha de las Eliminatorias. Cinco días después, la Verde se medirá con Chile en Santiago desde las 20:30.

Confirmadas las fechas de los partidos, el entrenador César Farías se puso manos a la obra para ejecutar el plan de trabajo con vistas al par de encuentros.

El jueves 3 también jugarán Uruguay vs Paraguay (18:00 HB), Argentina ante Chile (20:00), Perú frente a Colombia (21:00). El viernes 4, Brasil recibirá a Ecuador (20:30).

La fecha 8 tiene los siguientes partidos: Ecuador vs. Perú (17:00), Venezuela vs. Uruguay (18:30), Colombia vs. Argentina (19:00), Paraguay vs. Brasil (20:30).