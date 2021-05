Tras la posesión de autoridades subnacionales en el departamento de Santa Cruz, grupos de simpatizantes que tienen representación política iniciaron este martes la toma de direcciones y subalcaldías en demanda de “pegas”.

El concejal cruceño, Manuel Saavedra, lamentó que “se repitan las viejas fórmulas políticas” y ratificó que el rol de las instituciones públicas es trabajar en pro de la población.

“Yo creo que tomar instituciones públicas no es lo adecuado, no sé lo que pedirán o qué exigirán, esto no es una agencia de empleo, la alcaldía no se puede convertir en una agencia de empleo”, manifestó.

La autoridad emplazó a la fuerza pública a intervenir en cualquier intento de toma de instituciones a raíz de la transición de gestión.

Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, emplazó a las autoridades entrantes a realizar auditorías a las administraciones salientes para detectar “supernumerarios”.