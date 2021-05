Leopoldo Chui quiere “sentar la mano” a Víctor Tarqui

Fuente: El Alteño

El representante de la agrupación política Jallalla La Paz, Leopoldo Chui advierte con “sentar la mano” al dirigente del transporte Víctor Tarqui quien es parte del Gran Cuartel de El Alto.

“Le damos 24 horas al señor Víctor Tarqui conjuntamente el equipo de abogados, si en 24 horas, no se retracta de las difamaciones en un escenario de injurias y calumnias, en 48 horas le iniciaremos una acción penal”, advirtió molesto el exfiscal.

El representante político y el ejecutivo chofer iniciaron una guerra verbal acusándose por el incumplimiento de acuerdos en las elecciones subnacionales del pasado 7 de marzo, y la segunda vuelta, donde Santos Quispe salió ganador.

DISPUESTO A TODO

El exfiscal conminó para que Tarqui a que se retracte, de lo contrario, iniciará una demanda por “injurias y calumnias”, hasta llegar a una sentencia, con el fin de sentar precedente para que ninguna otra persona salga a la luz pública con falsas acusaciones.

“Debemos sentar precedente de que cualquier persona no puede lanzar adjetivos dentro de un marco de inmadurez de los hechos. Si el señor Tarqui no se retracta vamos a ir hasta la sentencia ejecutoriada para que este señor no participe y se limiten sus derechos”, expresó.

Chui mostró su molestia por los adjetivos utilizados por el dirigente chofer quien en una conferencia de prensa salió a defender al gobernador Santos Quispe, “hoy soy yo, mañana podría ser otra persona, por eso la necesidad de ponerle límites a esta persona”, añadió.

MOVILIZADOS

Entre tanto, la agrupación política Jallalla persiste en sus medidas contra el gobernador Santos Quispe, a quien acusa de “traidor” por romper el pacto que tenían. Los integrantes de esa organización política sostienen un piquete de huelga de hambre desde el lunes y amenazan con radicalizarla.

“Si a nosotros que le hemos puesto en el trono que ahora está, nos ha decepcionado ¿qué puede hacer para el departamento de La Paz?” cuestionó Julián Chura, huelguista que se encuentra en la plaza San Francisco

El huelguista dijo que más de 60 personas están en el piquete y que se espera que más lleguen desde las provincias. Señaló que están dispuestos a crucificarse, tapiarse y hasta cocerse los labios en la protesta hasta que Santos Quispe respete el acuerdo con la agrupación.

Al respecto, Leopoldo Chui, aseveró que más de 100 personas están en huelga y ratificó que eso se debe a la “deslealtad del traidor Santos Quispe”, a quien como agrupación apoyaron con recursos y moralmente en la campaña.