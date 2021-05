Liberan a conductora que atropelló accidentalmente a una madre y su niña

La exconcejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Vanesa Alexandra S. M., quedó con medidas sustitutivas a la detención preventiva imputada por el supuesto delito de lesiones graves y leves en accidente de tránsito después de atropellar accidentalmente a una niña de 4 años el 2 de mayo en la localidad de Porongo.

La protagonista atropelló a una madre y su hija afuera del parqueo de un restaurante en Porongo de acuerdo a imágenes de cámaras de seguridad. La denunciada al verse desesperada por el hecho, abordó su camioneta Toyota Tundra y al querer liberar de las llantas a la pequeña volvió a lesionarla, ante los gritos de desesperación de los testigos.

La investigación preliminar a cargo de tránsito, determinó que la peatón lesionada estaba haciendo orinar a su pequeña cuando sucedió el infortunado accidente que ahora tiene postrada a su hija de 4 años en el Hospital de Niños debiendo ser sometida a tres cirugías.

Julio Gutiérrez, padre de la menor, denunció que la protagonista del accidente no ha corrido con los gastos médicos desde el accidente y lamentó que haya señalado que se quiera lucrar con la desgracia de su hija.

«Le pido a Dios que me la entregue sanita como era antes, quiero que vuelva a jugar en el parque, ella solía llamarme para decirme papito lindo como estas. Me duele verla tirada en esa cama», dijo entre lágrimas a los medios.

De su lado la aprehendida Vanesa Alexandra dijo que se vio afectada en su imagen y responsabilizó del accidente a la madre de la menor atropellada. «Yo nunca iba a creer que una mamá en sus cinco sentidos se ponga a orinar delante de un vehículo en movimiento, sabiendo que cualquier momento puede arrancar», dijo la mujer a un programa radial conducido por Ximena Antelo.

Cuestionó también que el padre de la niña se negó a recibir los medicamentos porque quería dinero y solicitó al forense determine las lesiones de la niña si fueron causadas por el impacto de la caída de la madre o por el atropello.

La madre de la niña que también resultó lesionada, rechazó la determinación judicial que no ofreció ninguna garantía para que la responsable se haga cargo de los gastos de su hija en el Hospital. «Mi hija no vale un terreno o una camioneta, ella está delicada porque le sacaron los puntos. Desde que me dejó en ProSalud recién la volví a ver en la audiencia», denunció la madre.

