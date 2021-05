Lima invita a nuevos abogados a ser parte de la reforma judicial iniciada en noviembre de 2020

«Más allá de los aspectos formales, el abogado que no sigue formándose a lo largo de su vida no va a pasar de ser una cifra dentro de los más de 78 mil abogados que hay en el país”, dijo.

Fuente: ABI

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, invitó este lunes, durante el acto de juramento de 188 nuevos abogados de La Paz, a ser parte de la reforma judicial iniciada en noviembre de 2020.

«No vamos a cambiar la Justicia si no tenemos el compromiso de los 78.072 abogados y abogadas. Es importante que ustedes sean parte del proceso de reforma de la Justicia, espero que muchos de ustedes puedan seguir la carrera judicial”, manifestó el Ministro.

Durante el acto protocolar, desarrollado en la Casa Grande del Pueblo, Lima mencionó que es importante que los nuevos profesionales en Derecho sean parte del proceso de reforma a partir de la actualización académica permanente, con énfasis en la carrera judicial y el servicio a la sociedad.

«Los abogados debemos ser siempre la solución y no el problema. Más allá de los aspectos formales, el abogado que no sigue formándose a lo largo de su vida no va a pasar de ser una cifra dentro de los más de 78 mil abogados que hay en el país”, dijo.

El titular de Justicia también instó a los 188 nuevos profesionales a prestar sus servicios en beneficio de la población más vulnerable del país.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, y la directora General del Registro Público de la Abogacía (RPA), Mariela Sánchez, se hicieron cargo de la toma de juramento de los 188 abogados.

De acuerdo al Registro Público de la Abogacía, se cuenta con 78.072 abogados y abogadas a nivel nacional.