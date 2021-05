Un micrófono oculto fue descubierto el jueves a las 10.00, aproximadamente, en uno de los teléfonos del despacho de la autoridad municipal de la ciudad de Potosí.

El nuevo alcalde de Potosí, Jhonny Llally, informó este viernes que empezó a trabajar desde otra oficina después de que fue descubierto un micrófono camuflado en su despacho y pidió ser vigilado si es posible con cámaras, pero de frente y no de ocultas.

“Ya estoy trabajando en otra oficina; no me hago ningún problema, si quieren hacerme el seguimiento correspondiente, que lo hagan, nosotros no nos vamos a hacer ningún problema, pero que lo hagan de frente, no así de ocultas”, dijo.

El micrófono oculto fue descubierto el jueves a las 10.00, aproximadamente, en uno de los teléfonos del despacho de la autoridad municipal.

El Alcalde contó que empezó a sospechar de esta situación cuando un día se planificó una actividad en su despacho solo entre dos personas y luego se dio cuenta que la información se filtró de manera anticipada.

“Ni el chofer (sabía de lo que se habló), nadie, solamente sabíamos entre dos que habíamos planificado en mi escritorio, (pero) cuando llegamos al lugar (donde teníamos que ir) ya estaba todo preparado, entonces (nos preguntamos) cómo, quién ha avisado, quién ha anunciado y uno de los compañeros dijo ‘no habrá micrófono aquí’ y yo lo tomé como un chiste (hasta que) ayer salí a (otra actividad fuera) de la ciudad, mientras, habían buscado con uno de los técnicos logrando encontrar el micrófono en uno de los teléfonos y eso nos ha alarmado mucho, bastante”, relató en una entrevista con Unitel.

Llally aseguró que no sospecha de nadie en específico porque no quiere acusar a alguien sin conocer los resultados de las investigaciones.

Sin embargo, “quisiera decir que vamos a trabajar desde donde sea, si quieren colocar cámara o lo que sea, que lo hagan, pero de frente, no así de ocultas (porque eso) incomoda, no hay privacidad, no hay cómo planificar nuestro trabajo (para realizar por ejemplo) visitas sorpresas que se quiere hacer”, insistió.