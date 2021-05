Logística en la industria farmacéutica y la tendencia mundial

En el mundo, el OUTSOURCING o externalización de procesos de negocios es una tendencia mundial imparable, que está afectando a todos los sectores de la actividad económica.

La logística tercerizada en general consiste en la contratación de otra empresa del sector logístico para que lleve a cabo una seria de actividades o procesos dentro de la cadena de suministro o distribución, con el objetivo de mejorar la productividad y una reducción de costos.

Las tareas relacionadas van más allá de solo el transporte e incluyen el almacenaje, preparación de pedidos, control de inventario, la logística inversa y la trazabilidad de la mercadería y de la cadena de suministro. De este modo las empresas pueden adquirir compromisos certeros con sus clientes y cumplir exitosamente las expectativas y las necesidades de estos.

Los niveles de Outsourcing van desde lo más básicos; como ser servicios de seguridad, limpieza, mensajería, etc. Pasando por niveles intermedios; como la gestión de almacenes, software informático básico, call centers, etc. Finalmente llegando al nivel alto, en el cual se tercerizan procesos con el fin de obtener un valor agregado continuo, consiguiendo generar una ventaja competitiva respecto a la competencia. En este caso hablamos de procesos como almacenes especializados, procesos industriales completos, líneas de producción, etc. Se establecen contratos de mediana o larga duración con importantes inversiones.

El Sector Farmacéutico es un sector cada vez más competitivo, en el que la presión de costos y servicio es cada vez mayor. El reto para los laboratorios y otras empresas del sector es gestionar sus procesos de negocio tal y como se hace en otros sectores más competitivos, aplicando las mejores prácticas operativas.

El outsoursing será una importante fuente de ventaja competitiva para las empresas del sector farmacéutico que decidan utilizarlo. Las empresas que entiendan el potencial que tiene como herramienta esencial para generar una diferenciación competitiva respecto a los competidores, estarán uniéndose a la forma de trabajar en el mundo y por lo tanto podrán enfocarse al 100% en su negocio.

El reto para La industria farmacéutica, dado su nivel de competitividad y las necesidades crecientes que ha experimentado y que hemos evidenciado en la pandemia, es llevar los productos a los puntos de venta en el menor tiempo posible pero con el manejo adecuado, esto requiere infraestructuras con condiciones específicas de temperatura y humedad que deben controlarse desde el almacenamiento, manipulación y el transporte a lo largo de la cadena.

Es en este punto donde el manejo de la logística se vuelve esencial ya que además de buscar reducir tiempos en los diferentes procesos debe de existir un estricto control de calidad y debe contarse con personal altamente calificado y especializado en el manejo de productos farmacéuticos.

Debido a estas razones es que existen un sinnúmero de complejidades asociadas a este nicho de negocio. Por ejemplo el transporte y almacenamiento de sus productos muchas veces requiere el manejo de cadena de frio, responsabilidad en el manejo de productos psicotrópicos, habilidad y experiencia en el manejo de una infinidad de SKUs con muchas presentaciones y la distribución diaria a muchos clientes que se encuentran en todo el país y que manejan un stock ajustado a la demanda del mercado.

Los FACTORES CLAVES para una operación logística exitosa en la industria farmacéutica son La Planificación precisa de cada proceso incluyendo la logística inversa donde se maneja los productos vencidos, Buenas Prácticas que garanticen los controles ambientales a los que están sometidos los productos desde su almacenamiento, manipulación (etiquetado, empaquetado y picking de pedidos), transporte hasta la distribución de los mismos hasta su entrega al cliente final. Inversión en Tecnología como por ejemplo la implementación y uso de softwares para el manejo y administración de almacenes que permite trazabilidad de los productos y despachos y una capacidad de respuesta rápida. Las empresas que decidan ofrecer sus servicios como OPERADORES LOGISTICOS para la industria farmacéutica deben garantizar todo esto ante sus clientes y ante las autoridades que regulan este rubro, que en Bolivia son el Ministerio de Salud a través de AGEMED y SEDES.

Nos alegra saber que en Bolivia ya existe este tipo de empresa, desde hace siete años opera Optel Corp Ltda, operador logístico especializado en el sector farmacéutico. Optel es un referente a nivel nacional en el manejo, almacenamiento, distribución y comercialización de productos farmacéuticos. Desde el diseño de su infraestructura fue creada y construida específicamente para brindar un servicio logístico de excelencia; cumpliendo con todas las exigencias de las autoridades bajo estándares de calidad internacionales, a laboratorios, distribuidoras e importadores en la industria. Su CEDIS (Centro de distribución) se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra desde donde ofrece una cobertura a todo el país.

La empresa se encuentra certificada con las BPA (Buenas Prácticas de Almacenamiento) otorgadas por la autoridad competente (AGEMED), garantizando el buen cuidado y manipulación de los productos.

Es bueno saber que Bolivia crece y se globaliza y al igual que otros países donde las empresas buscan crear alianzas estratégicas y sinergias, que se ven reflejadas en beneficios a los clientes finales que en el caso específico de la Industria Farmacéutica son todas las personas que adquieren un medicamento. Por esta razón es tan importante que el manejo de los medicamentos esté bajo la responsabilidad de expertos que no solo ayuden a los laboratorios a ahorrar costos y a enfocarse en su mercado sino que también garanticen al público en general el manejo de los productos de una forma correcta y contribuyan a llevar la salud a todo el país.