Los secretos de Owen Wilson: su pasión antes del cine, el desamor que lo llevó a cortarse las venas y la hija que se niega a querer

La estrella de Los rompebodas, Zoolander y muchas otras comedias ha tenido una vida personal muy compleja, luchó con una adicción a las drogas que casi lo lleva a la muerte y tuvo unas cuantas relaciones de pareja díficiles

Un intento de suicidio y una fuerte adicción a las drogas marcaron la vida de Owen Wilson (Photo by Samir Hussein/WireImage)





Owen Wilson es ya un clásico de las comedias de Hollywood. Su rostro es de los más conocidos en el género, y ha participado en muchas producciones que lograron conquistar al público gracias a su capacidad para divertir, como en “Los Rompebodas”, “Zoolander”, “La familia de mi novia”, entre otras. Pero el actor, que recibió su única nominación a un Globo de Oro por su labor en “Medianoche en París”, no siempre ha tenido una vida llena de éxitos y de momentos felices.

Sumido en una grave depresión estuvo a punto de morir por un intento de suicidio y se mezcló en el mundo de las drogas. Si no es por su hermano, el también actor Luke Wilson, tal vez Owen no estaría vivo.

Quienes han trabajado con él, lo describen como una persona amable y gentil, sin embargo, sus hermanos y sus padres, todos nacidos en Dallas, Texas, conocían que se podía enojar con facilidad. Esa fue la razón por al cual terminó con la nariz chueca. En la secundaria peleó con un compañero que le dio un golpe que le fracturó el tabique. Años después, cuando jugaba futbol americano en la universidad, se agravó su lesión y le quedó en forma de “Z”, algo que optó por no arreglarse y dejárselo como su marca registrada.

Owen y Luke Wilson

La estrella, de 52 años, lleva una vida solitaria lejos de las alfombras rojas y sólo concede entrevistas para promocionar sus películas. Asegura que no le gustan las ruedas de prensa debido a que le da miedo decir algo que pueda avergonzar a sus padres.

“El humor es una forma de sobrellevar la vida, te permite resistir”, dijo más de una vez el actor. Sin dudas, esa habilidad para hacer reír es lo que lo llevó a la cima del éxito y, en lo personal, lo que le permitió superar los momentos más oscuros de su vida.

Wes Anderson y Ben Stiller, sus amigos más leales

Wes Anderson y Owen Wilson (Photo by Dimitrios Kambouris/WireImage)

Nacido en Texas en 1968, Owen Wilson tiene más de tres décadas de carrera en Hollywood. Con un perfil muy bajo, el actor ha vuelto a estar presente en las promociones de películas para este 2021 y eso lo convierte en el actor del momento de cara a los estrenos de este año.

Se prepara para volver a la pantalla con “The French Dispatch,” nuevamente de la mano de su amigo Wes Anderson, y será parte del Universo Marvel con un papel en “Loki”, la nueva serie de Disney+ que se estrena en junio. También protagonizará la película “Merry Me” junto a Maluma y Jennifer Lopez, que llegará en febrero de 2022.

El versátil intérprete luchó contra la depresión por mucho tiempo y se bajó del rodaje de “Tropic Thunder” en 2008 para enfrentar sus problema personales. Nunca más escribió otro guión cinematográfico desde entonces. Se niega a responder sobre sus luchas personales. Quizás la verdad solo se sabrá si Wilson escribe otra película. “Si escribo otro guion, sería algo más personal”.

La actuación no siempre le llamó la atención. Durante su juventud, trabajó como camarero y periodista. No tenía en sus planes dedicarse al cine. Su verdadera pasión era la escritura.

Ben Stiller y Owen Wilson (Photo by Brian Ach/Getty Images for Paramount)

Dice que ha perdido la cuenta de la cantidad de películas que ha hecho con su amigo Ben Stiller, con quien forma una de las duplas actorales más exitosas de Hollywood por filmes como “Una noche en el museo” y “Zoolander”. Se conocieron a mediados de los noventa cuando Wilson audicionó para un papel en “The Cable Guy”, una comedia negra de Jim Carrey que dirigía Stiller. “Desde que nos hicimos amigos por primera vez, caminando por Nueva York, nos reímos de las mismas cosas”, recordó el actor en una entrevista con The Independent en 2016 en plena promoción de “Zoolander 2″.

Wilson reveló además que la relación en realidad comenzó cuando Stiller le envió a Wilson una carta como fanático. “Fue cuando vio ‘Bottle Rocket’. Me escribió la carta más amable, diciendo cuánto le gustaba la película y que esperaba que pudiéramos trabajar juntos en algo algún día, y sucedió”.

“Bottle Rocket” fue la primera película que Wilson escribió con su otro gran colaborador, Wes Anderson, su compañero de cuarto en la Universidad de Texas, donde estudiaba Lengua y Literatura inglesa. Fue Anderson, que soñaba con ser director de cine, quien primero animó a Wilson a escribir un guion de una comedia delirante y luego, junto a su hermano Luke, a actuar en la película. Fue un fracaso pero atrajo la atención de los críticos, siendo considerada por el director Martin Scorsese como una de sus películas favoritas de los años noventa.

Fue así como luego de este gran inicio en la industria, la fórmula Wilson-Anderson se siguió repitiendo en éxitos como “Los excéntricos Tenenbaum”(2001), por la que recibieron una nominación al Oscar al Mejor Guión Original, “Viaje a Darjeeling” (2007) y “El gran hotel Budapest” (2014).

Su carrera parecía imparable. Sin embargo, su vida personal estaba muy lejos de sus éxitos laborales.

Drogas y una depresión por un desamor que casi le cuesta la vida

Owen Wilson y Sheryl Crow (The Grosby Group)

Wilson nunca se casó pero ha tenido muchas relaciones serias a lo largo de los años. Con su agudo sentido del humor y su encantadora sonrisa, no es de extrañar que la estrella de Hollywood tenga una larga lista de ex parejas.

El protagonista de “Zoolander” comenzó a salir con la cantante Sheryl Crow en 1999 después de conocerla en el set de la película “The Minus Man”. El romance duró dos años.

Crow incluso dedicó la canción “Safe and Sound” a Wilson, que apareció en su álbum de 2002, “C’mon, C’mon”. La letra dice: “No te culpo por renunciar / Sé que realmente lo intentas / Si tan solo pudieras aguantar toda la noche / Porque no quiero estar sola / No quiero estar asustada / Y todos nuestros amigos están esperando allí “.

Owen wilson con Kate Hudson (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

Tras ese romance con la estrella de la música, Wilson se enamoró de la actriz Kate Hudson. Fue en 2006 mientras rodaban la comedia “You, Me and Dupree” con Matt Dillon. Hudson todavía estaba casada con su entonces esposo, el rockero Chris Robinson, en ese momento.

Tras la separación de la actriz, Owen y Kate comenzaron a salir. Sin embargo, la adicción del actor a la cocaína y heroína comenzó a desestabilizar a la pareja. Tras tres años de idas y vueltas, Hudson se fue de su vida para siempre. En mayo de 2007, la revista People anunció la ruptura.

La separación afectó al actor, quien cayó en largas noches de drogas para sobrellevar el mal momento. Y ese consumo descontrolado, como su noviazgo, no terminaría bien. Las noticias sobre el nuevo romance de Kate con Dax Shepard no ayudaron. Y unos meses después de eso, Wilson intentó quitarse la vida.

La mañana del 26 de agosto de 2007, su hermano Luke lo encontró en el baño principal de su casa, desvanecido y cubierto de sangre. El corte en las muñecas y los frascos de somníferos vacíos eran los mudos testigos de su decisión. Tras un llamado al 911, los paramédicos lograron reanimarlo y lo trasladaron al hospital. Una vez dado de alta, su recuperación siguió en el centro médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, donde le realizaron un tratamiento de desintoxicación lejos de los paparazzi.

La noticia del intento de suicidio del actor pronto transcendió a los medios.

“Owen no está bien psicológicamente, pero dijo que está agradecido de estar vivo”, dijo una fuente cercana al actor, en declaraciones a la revista People. “Sabe que estuvo cerca de poner fin a su vida y está contento de haberse salvado”.

Días más tarde, Wilson se fue de alta a su casa. Los personas más cercanas del actor lo controlaban las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Ni él ni su familia quisieron hablar públicamente del episodio. “Con todo respeto les pido a los medios que me permitan recibir atención médica y curarme en privado durante este difícil momento”, rogó en un comunicado la estrella, sin dar demasiados detalles de lo ocurrido.

En tanto, Hudson le ofreció todo su amor y apoyo a su ex después de lo ocurrido. “Owen es una persona encantadora y lo amo mucho”, dijo en una entrevista de 2007 con Vogue. “Y le deseo cosas hermosas: salud y todo lo que desea en la vida”.

Un padre ejemplar en el cine pero no en la vida real

Owen Wilson es padre de tres niños (Photo by Alessandra Benedetti/Corbis via Getty Images)

Poco a poco el actor retomó su vida y su carrera. Volvió a participar en proyectos interesantes como “Medianoche en París”, dirigido por Woody Allen y a encontrar la vuelta a los beneficios de la fama. También fue papá de tres hijos con tres mujeres distintas: Robert, Finn y Lyla, una niña a la que se negó a reconocer cuando nació.

En 2010, Wilson se enamoró de Jade Duell, una azafata a la que conoció en pleno vuelo de Los Ángeles a Washington DC. Salieron durante un año antes de dar la bienvenida al mundo a su primer hijo, Robert Ford Wilson, en enero de 2011. “Es una experiencia hermosa y sorprendente, todos repiten que me va a cambiar la vida y empiezo a ver por qué”, contó Wilson sobre su nueva vida familiar. Sin embargo, la pareja se separó apenas cinco meses después del nacimiento del niño.

Pero Wilson descubrió que le encantaba ser padre. “Los bebés son tan frágiles, pero cuando es tuyo, de repente te sientes mucho más seguro”, le dijo a Cosmopolitan en 2011. “Realmente tienes este vínculo, esta conexión real con esta cosa que hace un mes ni siquiera estaba aquí. Es extraño … Sus gritos son como una hermosa música“.

Owen Wilson con su hijo Robert y su ex pareja, Jade Duell (The Grosby Group)

En 2014, la instructora de fitness Caroline Lindqvist dio a luz al segundo hijo de Wilson, un niño llamado Finn. El embarazo causó un poco de revuelo, ya que Lindqvist estaba casada en ese momento. El anuncio también llamó la atención porque Wilson y Lindqvist, que habían sido amigos durante más de una década, no estaban saliendo oficialmente.

En un artículo de Us Weekly de 2013, una fuente explicó: “Owen está muy involucrado con el embarazo. Él no está en una relación con Caroline, ni planean estar en una. Se ven y hablan a menudo sobre lo que quieren para el niño. Owen tiene una mente muy abierta sobre todo”.

Fue la misma Lindqvist la que se encargó de remarcar que no estaba saliendo con el actor si no que simplemente ambos querían tener un hijo y decidieron hacerlo juntos. “Owen y yo somos muy buenos amigos y vamos a tener un bebé juntos”, explicó al tabloide Daily Mail, embarazada de seis meses.

Owen Wilson junto a sus dos hijos mayores, Finn y Robert, en mayo de 2020 (The Gorsby Group)

La relación de Wilson con su siguiente novia Varunie Vongsvirates no terminó tan bien. La pareja salió durante cinco años, y en 2018, Vongsvirates dio a luz a una niña llamada Lyla sin Owen a su lado. El actor no quería tener vínculo con la pequeña. Se sometió a una prueba de paternidad que confirmó que era hija suya, sin embargo, nunca estuvo interesado en su crianza.

Fue la propia Vongsvirates la que confirmó que Wilson sólo le dio el apellido y que nunca ha mostrado ningún interés en su hija más allá de la pensión de manutención que le pasa para cubrir parte de sus gastos. “Owen nunca ha conocido a Lyla. Jamás. Ayuda a nivel financiero, pero eso no es lo importante. Lyla necesita un padre”, relató la mujer en una entrevista con Daily Mail.

“Resulta irónico que en la pantalla grande interprete tan a menudo roles de padre de familia, como en su última película (Wonder), y en la vida real ni siquiera haya visto en persona a su hija”, sentenció Vongsvirates. Cuando se le preguntó si tenía un mensaje para el padre de su hija, ella le dedicó estas palabras: “Deberías ver a tu hija, es increíble, realmente te la estás perdiendo. Ella se parece tanto a ti”.

A Wilson, de 52 años, se lo puede ver compartiendo tiempo con sus hijos mayores pero nunca fue visto con Lyla desde que nació. Incluso cuando reconoció a la niña ante la Justica, marcó la casilla de “no visita” en la documentación de la pequeña que tuvo que completa.