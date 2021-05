Luis Cristaldo: “Estamos lejos del nivel de otros países porque no mostramos nada futbolísticamente”

Los malos resultados de los equipos bolivianos en Copa Libertadores y Copa Sudamericano ponen en evidencia una vez más la falta de jerarquía de los equipos nacionales en torneos internacionales.

Wilstermann y Guabirá están ya eliminados de la Sudamericana y el panorama de Bolívar está complicado, tomando en cuenta que está a tres puntos del líder del grupo C y a la fase le falta por disputar una fecha.

En la Libertadores solo queda Alwas Ready, pero con la derrota por 7-2 ante Táchira en Venezuela solo tienen chance de luchar por el segundo lugar o un tercero para pasar a la Sudamericana.

Luis Cristaldo, ex mundialista con la selección nacional, hizo un par de reflexiones sobre la realidad que les toca vivir a los representativos nacionales en los torneos de la Conmebol. Es palabra autorizada. Con la selección jugó el Mundial de 1994, con Bolívar llegó a cuartos de final de la Libertadores en 1997 y 1998; jugo en el Sporting Gijón de España(1998-199) y después de la Copa del Mundo de 1994 jugó en Mandiyú de Argentina donde lo dirigió Diego Maradona.

“Estamos lejos del nivel competitivo de otros países de Sudamérica porque no mostramos nada futbolísticamente. Pero nuestros jugadores no tienen la culpa; hacen lo que pueden. El problema está cómo llegan al fútbol profesional. Ahí está el detalle. Hay una carencia formativa y por eso carecemos de una formación integral”, dijo el ex lateral, que con Tahuichi, que representó a Bolivia, fue campeón del Sudamericano de 1987.

‘Macho’ Cristaldo sostiene que el problema de la deficiencia futbolística en Bolivia nace en los clubes, ya que son los principales responsables de proyectar jugadores.

“En los clubes, la formación seria y responsable debería darse desde los 12 años y no desde los 15 como se intenta hacer ahora. En esa etapa se inculcan los valores y el sacrificio que debe hacer un jugador para triunfar. Lo tengo claro porque a los 10 años tuve entrenadores que influyeron en mí con sus orientaciones. Es el caso del profesor Zorro Rivero y Roly Aguilera en la Tahuichi. Me decían que no consuma comidas chatarras porque mi alimentación es vital para mantenerme sano y evitar lesiones futuras. Eso pasó y por eso los recuerdo con mucho cariño”, contó,.

Cristaldo tambié criticó la decisión que toman los clubes al contratar entrenadores extranjeros caros, famosos y desconocidos, que por lo general tienen dificultades para trabajar porque les cuesta entender la idiosincrasia del jugador nacional y del fútbol boliviano.

“Traen técnicos caros que no ayudan a nada. Se debe dar prioridad al entrenador boliviano, que los hay bien capacitados, porque saben dónde hay que atacar para preparar mejor a los equipos. Eso sí, tienen que darles condiciones de trabajo, como deben dárselas a los de las menores para que no estén mendigando mes a mes hasta por pelotas por entrenar”, dijo Cristaldo, entrenador en la capital cruceña del club Atlético Huracán y director de la escuela que lleva su nombre en la población argentina de Ibarreta, Formosa.