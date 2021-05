Madre iba a recibir su alta el 27 de mayo, pero murió en los brazos de su hija por falta de oxígeno

Reina Quispe Vargas, la mujer de 68 que había superado el Covid-19 y que necesitaba oxígeno para su recuperación debía recibir su alta médica el Día de la Madre. Uno de sus hijos contó que recorrió sin suerte varios puntos para abastecerse de oxigeno, en el mercado negro le ofrecieron un cilindro hasta en Bs 3.500.

“Su alta médica iba a estar el jueves, para el Día de la Madre. El doctor estaba contento, me dijo que el progreso estaba muy bueno”, manifestó Hugo Vargas, el hijo de la víctima.

El hombre contó que el deceso de su madre impactó a toda su familia pues ella había manifestado su esperanza de seguir luchando; sin embargo, la falta de oxígeno truncó su objetivo.

“Mi madre falleció en los brazos de mi hermana que la levantó ante la desesperación al ver que mi madre se sacó la mascarilla porque le faltaba aire. Ahí falleció”, contó.

El hombre contó que los primeros días lograron hacer esfuerzos para para comprar hasta cinco tanques de oxígeno; sin embargo, los últimos días fue imposible y en algunos casos le ofrecieron un cilindro hasta por Bs 3.500.

“Anoche fue la última vez que la vi. Me pidió que no lloremos que no se iba a ir todavía”, manifestó.