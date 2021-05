Fuente: Gigavisión

En la ciudad de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, representante del Magisterio urbano cruceño, señaló que hay preocupación en su sector, por la mala atención en la CNS, por tanto piden a los administradores de salud dar un paso al costado si no pueden dar una buena atención.

Chávez denunció que no les entregan medicamentos y que ya han fallecido al menos 400 maestros por coronavirus, no descartan desafilarse si es que no son escuchados por las autoridades de salud.