Maestros reportan que hay más estudiantes reprobados en La Paz

Fuente: El Alteño

El dirigente del Magisterio Urbano paceño, Felipe Loza, reporta que existe una gran cantidad de estudiantes reprobados ya que muchos de ellos no tiene la posibilidad de acceder a las clases virtuales por falta de un celular inteligente y simplemente no tiene dinero para comprarse megas porque “son pobres”.

“Ya estamos culminando el primer trimestre y tenemos muchos estudiantes reprobados. No es porque el estudiante no puede asimilar conocimiento o por no aprovechar académicamente la enseñanza, sino porque pertenecen a una familia que no cuenta con recursos económicos, por lo tanto responsabilizamos al Ministerio de Educación del desastre en la educación”, afirmó el dirigente.

De acuerdo con la explicación del maestro, al inicio de las clases virtuales, se contó con un 70% de participación de estudiantes, sin embargo poco a poco la cantidad alumnos fue mermando porque muchos de ellos son pobres y no tiene dinero para acceder al servicio de internet o la adquisición de megas para habilitar sus celulares inteligentes.

“Hay varios padres de familia que nos han llamado para decirnos, ´profesor, mi hijo ya no pasará clases porque ya no tengo plata para la comprar megas`. Por eso nosotros acusamos al Gobierno Central de ser los únicos responsables de los estudiantes con nota de reprobación”, ratificó Loza.

Pese a que lo maestros intentaron ayudar a los estudiantes con otras estrategias, invirtiendo incluso sus propios recursos para la elaboración de material didáctico, Loza recordó que los maestros, al igual que cualquier otra persona, son el sustento de sus familias, por lo que no es fácil invertir su presupuesto en la totalidad de los estudiantes.

PLATAFORMAS

Sobre las plataformas habilitadas por el Ministerio de Educación, el dirigente adujo que los maestros son quienes deberían determinar sus propias metodologías de enseñanza así como sus plataformas, sin tener que aceptar ningún tipo de “imposición”, como pretende hacer las autoridades del Ministerio de Educación.

“Creemos que hay una negociación para utilizar una sola plataforma, para monopolizar la empresa transaccional, cuando nosotros recomendamos que se pueda asimilar conocimiento con diferentes metodologías y didácticas, ya que imponer es una práctica cavernaria”, continúa.

Según Loza, la plataforma recomendada por el Ministerio de Educación es mala porque está diseñada para la educación superior y no es para la educación primaria e inicial; “para aquel que cuenta con una computadora será útil, pero para aquel que cuenta con celular de baja gama no es sirve”, sostuvo.

DISCRIMINACION

Felipe Loza mostró su preocupación ya que, de un tiempo a esta parte, la educación se ha convertido en privativa y discriminadora porque para acceder al mismo implica gastos económicos que deben ser cubiertos por los padres de familia y eso significa educación privada y de privilegio.

“¿Cómo podemos identificar a solo dos estudiantes por cursos que no cuentan con herramientas, cuando en la unidad educativa son varios estudiantes?, son casi el 60% de los estudiantes sin acceso a la educación, ¿qué les diremos al resto de los estudiantes?, ¿dónde queda la frase que todos somos igual ante la lay, la ley contra la discriminación?” cuestionó el dirigente.

Finalmente, Loza ratificó el pedido del magisterio urbano al Gobierno que consiste en demandar servicio de internet gratuito para dar continuidad a las clases virtuales, sin necesidad de arriesgar su salud de los estudiantes.