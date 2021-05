Manfred priorizará Covid-19, economía y reordenamiento en Cochabamba

El nuevo alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, asumió este lunes el despacho municipal con tres desafíos: la atención de la pandemia, la reactivación económica y el reordenamiento de la ciudad, dijo en su primera conferencia de prensa.

“Pese a todas las vicisitudes que se nos van presentando, pese a todos los obstáculos y pese a la situación económica en la que nos están entregando el municipio, con un deuda flotante de más de Bs 500 millones, les aseguro que vamos a lograr reivindicar nuestro gobierno municipal”, dijo.

Reyes Villa recordó que es la quinta vez que asume la silla edil. En el pasado ocupó cuatro veces este cargo de 1993 a 2000.

“Es la quinta vez que me siento en esta silla edil, tenemos la experiencia y contamos con el apoyo de ustedes durante toda esta gestión para que no lo dejen solo al Alcalde. Tenemos que tomar algunas medidas que, tal vez, a alguna gente no le pueda gustar, tenemos que reordenar el tráfico vehicular, los mercados y dar una solución a la basura y a diferentes temas”, declaró.

Pandemia

Ante la tercera ola que se registra en el municipio de Covid-19 manifestó que priorizará el equipamiento de los hospitales y la vacunación.

“Se antepone como prioridad la salud del pueblo cochabambino, ante esta pandemia que nos ha azotado al mundo y sobre todo a Cochabamba, no nos pueden encontrar nuevamente desprevenidos, tenemos que tomar acciones inmediatas. Por eso he pedido al Concejo Municipal que aprobemos esta ley de contingencia sanitaria”, anunció.

Dijo que busca que las familias peregrinen por atención por los hospitales colapsados.

“Queremos evitar que las familias cochabambinas estén buscando una cama de terapia intensiva y que no la encuentren, eso no puede ser. Dios quiera que no se venga esa ola como nos están diciendo algunos científicos y que podamos lograr vacunarnos para poder iniciar una vida regular e iniciar el desarrollo económico para lograr que Cochabamba sea una vez una de las mejores ciudades de Bolivia”, expresó.

Sin bioseguridad

Durante gran parte de los actos de posesión del nuevo Alcalde se registraron varias aglomeraciones que hicieron prácticamente imposible cumplir con las medidas de bioseguridad contra la pandemia, entre ellas el distanciamiento social.

Puertas abiertas

Al ser la quinta vez que asume la administración municipal manifestó que practicará una política de puertas abiertas con la población.

“Va ser una Alcaldía de puertas abiertas, voy a tener un día de audiencias y vayamos solucionando. No vamos a dejar a la gente impaga, tenemos una ley económica para reactivar la situación económica”, adelantó.