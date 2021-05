El delantero y capitán de la Selección Nacional Marcelo Martins dijo que a Venezuela ‘hay que ganarle como sea’ para soñar con llegar a la cita mundialista de Qatar 2022. Martins no atraviesa buen momento en el Cruzeiro porque no es tomado en cuenta por el entrenador Felipe Conceição, pero es pieza clave en la Verde.

“Es muy clave (frente a Venezuela). Tenemos que ganar como sea. Los jugadores ya están mentalizados, tenemos un grupo de whatsapp y estamos hablando. Yo tengo el sueño intacto de ir al Mundial. Nadie me quita las ganas de lograr algo que sería único en mi carrera. Lo necesito, quiero ir a un Mundial y mis compañeros lo saben, también tienen ese sueño. No es fácil, las condiciones en Bolivia son difíciles para el jugador de fútbol pero tenemos que jugar con corazón, ya que solo unidos podemos clasificar”, dijo Martins en una charla que tuvo con el portal As Chile.

Bolivia en el regreso de la Eliminatoria mundialista recibirá a la Vinotinto por la séptima fecha. El entrenador César Farías trabaja en la observación de jugadores y tiene previsto lanzar la convocatoria la próxima semana.

Martins también habló sobre la selección chilena, el rival en la octava jornada y en la Copa América que comenzará el 13 de junio.

“A nosotros tiene que preocuparnos todo. Todo lo que hace Chile tenemos que revisarlo. Videos, análisis, cómo juega Medel, Alexis, Vargas, cómo salen jugando. Todo lo que haga Chile lo analizamos bien antes del partido. Tiene una selección muy competitiva, muy buena, pero que viene cambiando sus jugadores, la generación ha variado. Le va a costar un poco formar una como la que tuvo antes”, indicó el goleador del equipo de todos.

Por último, el ‘Matador’ como es apodado en toda Sudamérica mandó un mensaje a los trasandinos.

“(Será una Bolivia) Con mucha dedicación, corriendo, metiendo, concentrados en todo momento, sabiendo que una jugada puede decidir el partido, me imagino que será así. Tuvimos la oportunidad de jugar contra ellos, poder analizar algunas cosas y corregir otras que nos pueden favorecer. Y sin ganas no se puede vencer. Bolivia ya no es la selección que era antes, eso te lo aseguro”, finalizó.