Martins revela que recibió ofertas de tres clubes chilenos: “Me gustaría jugar allá”

Desde hace varios meses, el delantero boliviano Marcelo Martins ha dejado claro que cumplirá su contrato en el Cruzeiro -de la segunda división de Brasil- hasta su finalización en 2022. Hace unas horas, reveló a AS de Chile que recibió ofertas de tres clubes del país trasandino.

“Hubo mucho interés desde allá (Chile) el año pasado e incluso este año, pero Cruzeiro no me cedió. ¿Qué clubes me quisieron? Hay tres equipos grandes que me llamaron, pero hoy es difícil que salga del club, tengo un año más de contrato”, afirmó el goleador histórico de la selección boliviana, al medio chileno.

Martins admite que le “gustaría jugar allá” y que no puede decir en qué equipo, pero acudirá al llamado que le formalicen. «Seguramente que jugaría en Chile», concluyó.

Su actualidad en el Cruzeiro no es la mejor, pero ya ha expresado en varias oportunidades que su amor a la ‘Raposa’ es más fuerte que cualquier oferta económica.