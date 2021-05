«Me discrimina», funcionarios acusan a viceministra Veizaga

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“Me dijo textualmente que no era la persona que esperaba en el cargo, desde ahí comencé a sentir discriminación, quizá por mi discapacidad”, denunció Elías Vallejos, funcionario del Viceministerio de Deportes, al referirse al trato que recibe de Cielo Veizaga, principal autoridad de esa instancia del Estado.

Vallejos y otra administrativa de la institución enviaron su acusación formal en contra de Veizaga ante el Ministerio de la Presidencia. Identificaron a Vanesa, hermana de la viceministra, como “la persona que toma las decisiones. Es la que maneja todo ahí”. Ayer, Página Siete intentó comunicarse con Veizaga, directamente y a través de sus colaboradores, pero no hubo respuesta a los llamados a su celular y a mensajes.

“Soy una persona con discapacidad y me discriminan por eso”, insistió Vallejos. “No contamos con el respaldo para trabajar de la mejor manera. No cuento con un personal que esté bajo mi cargo. No se puede trabajar de esa manera”, complementó el hombre que desde febrero de este año es director general de deporte. “Yo llegué al cargo de parte de la Presidencia y del ministro de Salud, Jeyson Auza”, añadió.

El funcionario apuntó también a la hermana mayor de la autoridad. “Vanesa es la que maneja el viceministerio, ella es la que decide y toma las determinaciones. Con el señor Vladimir Peñafiel nos hacen el descuento del 5% que va a un grupo de deportistas por el cambio. Nosotros vemos que no existe ningún grupo que esté avalando o tengan alguna asociación. Su hermana no tiene ningún cargo. Ella toma las decisiones por detrás. Ella es la que ordena”, detalló.

Vallejos recordó que “cuando ingresamos al viceministerio, la actual viceministra me dijo textualmente que no era la persona que esperaba en el cargo y que otra persona tendría que haber sido asignada a ese puesto de director general de deporte y que lastimosamente no estaba en sus planes. Desde ahí comencé a sentir discriminación, quizá por mi discapacidad”.

Otra funcionaria de la institución explicó que “hace más de un mes se hizo presente un nuevo jefe de unidad, Vladimir Peñafiel, quien ha tomado atribuciones por parte de la hermana de la viceministra con instrucciones que no le competen. Se tomó las atribuciones del coordinador asesor y estaba por encima de los jefes. Nos empezó a dar tareas extraoficiales. Muchas veces no estuve de acuerdo y por eso fui maltratada y discriminada”.

Veizaga fue seleccionada del combinado femenino de fútbol. El lunes cumplió cinco meses en el cargo gubernamental. Fue posesionada el 17 de diciembre pasado, a los 19 años. En marzo de este año cumplió 20.