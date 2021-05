Médicos prevén que 3ra ola se agravará por falta de medidas más estrictas

Fuente: lostiempos.com

El Colegio Médico y el Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) expresaron ayer su desacuerdo por las determinaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de una cuarentena sólo los fines de semana y feriado.

“La situación es insostenible. Hay más colapso en hospitales, más demanda, más contagios. No podemos seguir de esta manera. Se requiere un encapsulamiento para frenar esta ola que está más fuerte que la primera. Nos basamos en informes técnicos y científicos”, señaló el vicepresidente del Colegio Médico, Carlos Iriarte.

Agregó que, luego de los siete días de cuarentena, se debería hacer una evaluación para ampliar o liberar los días las restricciones.

Ante los más de 900 nuevos contagios de coronavirus, Iriarte dijo que en el COED primaron los intereses económicos de algunos sectores más que la salud.

El ejecutivo del Sirmes, Yuri Lazarte, dijo que si no se toma en cuenta su posición en los siguientes COED que se realicen el sector analizarán de replegarse.

“No estamos ni en el pico, se vienen días peores. Hay que escuchar los informes técnicos”, agregó.

Iriarte afirmó que faltan ítems, medicamentos, infraestructuras y equipamiento, entre otros recursos con que los gobernantes deben coadyuvar.

Asimismo, pidió al Gobierno nacional la dotación de los 4 mil contratos que adeuda al sector salud desde hace varios años.

“Hay necesidades en salud. No es capricho de nadie. Lo económico se puede recuperar, pero la salud no. Nosotros no tenemos otro interés más que salvar la vida”, concluyó.

Como una muestra de la crisis y la falta de atención está el fallecimiento de una mujer ayer en emergencias del Hospital del Norte.

De acuerdo con la familia, la mujer peregrinó por dos hospitales sin conseguir atención para Covid-19.