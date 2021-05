Michelle Obama: «Ahora veo los frutos de mi esfuerzo con mis hijas, dos jóvenes con una gran curiosidad y que adoran descubrir cosas nuevas cuando viajan»

«Nunca he pensado en las próximas elecciones, pero sigo trabajando para las próximas generaciones»

—Durante su infancia y juventud veía a su madre cocinar para la familia. ¿Cuál es su plato favorito, la comida con la que se siente como en casa esté donde esté?

—Una fuente enorme de macarrones con queso, mucho queso. De pequeña me encantaban. No los preparábamos muy a menudo, pero era sin duda mi comida favorita, y lo sigue siendo. Es un plato sencillo de nuestra tradición para las grandes ocasiones: en Acción de Gracias y en Navidad nunca falta una fuente de macarrones con queso, y en cuanto aparece en la mesa estamos todos deseando abalanzarnos sobre ella. Sí, ese es el plato que me hace sentirme como en casa.

En palabras de su amiga Joy-Ann Reid, periodista afroamericana, “la fuerza extraordinaria de Michelle reside en su capacidad de saber hablar de las necesidades y dificultades de las personas más vulnerables y marginadas. Y esa fuerza también se manifiesta cuando, con elegancia, no cede a las provocaciones ni a los ataques instrumentales”. Como cuando respondió a los insultos que Donald Trump les dirigía a ella y a su marido (“Cuando ellos vuelan bajo, nosotros volamos alto”). O cuando, ante el racismo de Trump durante su última campaña electoral, dijo: “La presidencia no cambia a las personas, sino que revela quiénes son en realidad”.