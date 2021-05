Ministerio de Justicia observó al ministro Auza el intento de comprar vacunas a través de un intermediario

Fuente: Unitel

El Ministerio de Justicia pidió un informe al Ministerio de Salud sobre la intención de comprar vacunas a través de una empresa privada.

El hecho fue conocido por dos viceministros de la cartera de Justicia cuando el ministro de Salud, Jeyson Auza convocó a una reunión en la que dio detalles de la intención comprar cinco millones de vacunas de la India a través de una empresa privada.

El viceministro de Justicia, César Siles, es uno de los que participó de la reunión y explicó que en ese encuentro se conoció de la negociación sobre venta de vacunas “la cual fue observada” por él y otro viceministro.

La autoridad no especificó cuáles fueron las observaciones que se hicieron a Auza, que comprometió entregarles un informe hasta el viernes.

Por su parte, el ministro de Salud, Jeyson Auza, aseguró que solo se trata de una gestión que se está realizando frente a un laboratorio, pero reconoció que se autorizó a la empresa hacer las consultas a nombre del Estado de Bolivia.

“No se ha suscrito contrato alguno. Si una empresa nos ofrece la posibilidad de entregarnos vacunas en 30 días no podemos cerrarnos. El iniciar las gestiones para tener toda la información necesaria no significa tener un compromiso. El autorizar a una empresa que represente a Bolivia ante la India para que nosotros podamos conocer el precio, el tiempo de entrega no significa un compromiso”, señaló el ministro de Salud.

Señaló que de llegarse a un contrato, éste se firmará con transparencia y a través de los mecanismos legales establecidos por las leyes bolivianas. Asegura que la única voluntad que tienen es que las vacunas lleguen lo más pronto posible a Bolivia.

Sobre las observaciones del Ministerio de Justicia dijo que se están haciendo la revisión sobre las condiciones legales de las empresas para que no haya dudas en caso de llegarse a firmar un contrato.

El Gobierno había señalado en diversas oportunidades que no recurriría a la figura de intermediarios para gestionar la compra de vacunas y que cualquier negociación se haría de forma directa como Estado.