Ministro Auza convoca a médicos a reglamentar Ley de Emergencia Sanitaria

Anuncia que el Gobierno no abrogará norma que prohíbe cobros anticipados y excesivos a pacientes con COVID-19 entre otros.

Fuente: UC/MSyD

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza Pinto, convocó este viernes al Colegio Médico de Bolivia a reglamentar la Ley de Emergencia Sanitaria en un trabajo sincero y sin condicionamientos.

Además destacó la labor de los profesionales médicos que no pararon y que priorizan atender a la población en la emergencia por la COVID-19.

La autoridad en Salud recordó que las modificaciones a la norma cuestionada por un sector de los médicos fueron acordadas en su momento en base a las demandas de ese grupo y que ahora corresponde su reglamentación porque así lo demanda la población.

“La ley de emergencia sanitaria, primero está vigente y no se abrogará, está promulgada y debe acatarse y no podemos entrar a esa lógica, vemos que no se han demostrado argumentos sólidos para dejar sin efecto la norma”

La ley de Emergencia Sanitaria evita cobros excesivos por la atención médica en establecimientos privados y anticipos o garantías antes del ingreso del paciente como se pretendió hacer con casos de COVID-19, la norma regula precios y prohíbe paros médicos en emergencia por atentar contra la vida de los pacientes.

“Esta ley no atenta contra la salud de la población, no entendemos como ir en contra de la misma manejando un falso discurso de defender la salud de la población cuando la propia norma lo hace”

En febrero pasado el Gobierno y el Colegio Médico de Bolivia suscribieron un acuerdo para modificar tres artículos de la Ley de Emergencia Sanitaria hecho que posibilitó su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional y posterior promulgación por el Órgano Ejecutivo.

La autoridad de salud recalcó que el Gobierno está predispuesto a dialogar para reglamentar la ley recalcando que si la posición es abrogar la ley de emergencia sanitaria y no hay marcha atrás, no hay posibilidad de diálogo y si la posición es discutir la reglamentación de una ley promulgada, se instala el diálogo.

“Nosotros en todo momento nos aperturamos a la posibilidad de que debatamos la reglamentación y evitar este tipo de conflictos, nosotros seguimos abiertos al diálogo, siempre y cuando no existan posibilidades cerradas”.

Por otra parte destacó la labor de los profesionales en salud que continúan su labor al servicio de la población.

“Nosotros queremos saludar la conciencia de los trabajadores en salud que hoy en la mayoría de los establecimientos donde hemos realizado la monitorización están cumpliendo sus funciones y queremos ser claros, nosotros, vamos a proceder con la aplicación de la normativa, si es un paro que está afectando a la población tienen nosotros tenemos la obligación de tomar las medidas necesarias para evitar que se dé el pago de haber y sueldo por el día no trabajado”, alertó la autoridad en contacto con medios de comunicación.