Ministro Montaño pide a transportistas «recapacitar» y levantar los bloqueos de camino

Este jueves, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, pidió “recapacitar” a los choferes del transporte pesado y levantar los bloqueos de camino que protagonizan en el departamento de Cochabamba, debido a que las pruebas de Ferroviaria Andina en el tren Arica – La Paz fueron suspendidas.

Fuente: lostiempos.com

“Estos bloqueos perjudican a ustedes mis hermanos, perjudican al pueblo boliviano, estos bloqueos no dejan que se reactive económicamente a nuestra patria, por eso les pido nuevamente que recapaciten y que vuelvan a sus fuentes laborales y que nuestra Bolivia siga persiguiendo este ícono de reactivar la economía del pueblo boliviano”, sostuvo Montaño en un mensaje que fue difundido a través de redes sociales.

Los choferes del transporte pesado iniciaron bloqueos de camino el lunes de esta semana, en el sector de Suticollo, departamento de Cochabamba. Posteriormente se instalaron otros puntos en el departamento de La Paz, en la vía a Oruro y en la carretera a Desaguadero, en rechazo a la reactivación del tren Arica – La Paz.

La semana pasada se iniciaron las pruebas del ferrocarril Arica – La Paz con el traslado de 442 toneladas de bobinas de acero desde el puerto chileno a Bolivia. La tarde del viernes arribó el cargamento a la estación de Visviri en Chile y fue descargado en vagones de la Ferroviaria Andina. Se esperaba que en los siguientes días los vagones retornen al Puerto de Arica con 400 toneladas de soya proveniente de Santa Cruz, para que sigan su traslado a Colombia, Ecuador y Perú. Esta última operación sería suspendida.

La noche del miércoles, través de un “acta de acuerdo” suscrito con el Gobierno y dirigentes de sectores del transporte pesado, la empresa Ferroviaria Andina S. A. se comprometió a suspender las pruebas del tren Arica – La Paz. Por ese motivo, Montaño pidió al sector de los transportistas levantar los bloqueos de camino que protagonizan.

No obstante, este jueves, la Policía informó que aún persisten bloqueos de camioneros en Suticollo y Santiváñez, en el ingreso a la ciudad de Cochabamba, y que en el resto del país la medida fue levantada y que el tránsito se normaliza.

“Mis hermanos transportistas ya no hay razón, no hay motivo para seguir en las calles, para seguir en las carreteras bloqueando… por eso mis hermanos, desde la ciudad de La Paz, les pido que recapaciten porque ya no hay motivo para seguir bloqueando en las carreteras”, acotó Montaño este jueves.